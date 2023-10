An der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Lörrach beginnt der bundesweit erste duale Architektur-Studiengang an einer öffentlichen Hochschule. Seminarort ist der Weiler Vitra Campus.

Die Studienplätze im neuen dualen Studiengang "Architektur" an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Lörrach sind sehr gefragt. Deshalb wurde der neue Studiengang auch ins Leben gerufen: Denn in Südbaden gibt es, außer in Konstanz, sonst keine Möglichkeit, Architektur zu studieren.

Die Nachfrage nach Studienplätzen ist groß

Die Zahl der Studienplätze, die von Ausbildungsbetrieben nachgefragt worden sind, ist doppelt so hoch wie das Angebot. Die Lehrveranstaltungen für die über 30 Studierenden wurden aus Platzgründen auf den Vitra Campus in Weil am Rhein ausgelagert. Schwerpunktthemen sind "Holzbau", "Digitalisierung" und "Gestaltung".

Die "Duale Hochschule Baden-Wüttemberg" hat den Studiengang "Architektur" von ihrem Standort in Lörrach (Bild) ausgelagert auf den Vitra Campus nach Weil am Rhein. SWR Matthias Zeller

Die Studierenden begegnen in Weil am Rhein ihren Vorbildern

Die Studierenden des neuen Studiengangs "Architektur" der Dualen Hochschule Baden-Württemberg aus Lörrach begegnen ihren Vorbildern auf Schritt und Tritt. Denn ringsherum, auf dem Architekturpark des Weiler Möbelherstellers Vitra, stehen Gebäude von gleich fünf Architekten mit Pritzker-Preis, der gerne "Nobelpreis für Architektur" genannt wird. In der Backsteinhalle von Architekt Alvaro Siza, ebenfalls Pritzker-Preisträger, sind die Seminarräume.

Das ist der perfekte Standort in ganz Deutschland.

Die Studierenden sind im vierteljährlichen Wechsel im Hörsaal oder in ihrem Ausbildungsbetrieb. Als erster Professor wurde der Lörracher Architekt Frank Hovenbitzer ausgewählt. Die zweite Professur ist wegen der großen Nachfrage nach den Studienplätzen bereits ausgeschrieben.