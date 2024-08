Die Stuttgarter Polizei hat am Dienstag zwei Verdächtige mit mehreren Zehntausend Euro Falschgeld festgenommen. Beide sitzen bereits in Haft, die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Rotebühlplatz in Stuttgart hat die Polizei am Dienstag zwei Verdächtige festgenommen, die mehrere Zehntausend Euro Falschgeld mit sich führten. Ein Zeuge hatte am Nachmittag die Polizei verständigt, weil er in einem Bürogebäude Menschen mit einer großen Geldmenge gesehen hatte. Die Polizeibeamten trafen daraufhin auf die beiden Verdächtigen, einen 47-jährigen Mann und eine 35-jährige Frau.

Falschgeld, echtes Geld und eine Geldzählmaschine

Bei der Kontrolle stellte die Polizei nicht nur Falschgeld sicher, sondern auch mehrere Tausend Euro echtes Geld und eine Geldzählmaschine. Mehr Informationen gab die Polizei auf SWR-Anfrage nicht bekannt. Beide Verdächtige wurden festgenommen und inhaftiert.

Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Nun sucht die Polizei Stuttgart nach Zeugen, aber auch nach Geschädigten, die im Bereich des Rotebühlplatzes verabredet waren, um eine Geldtransaktion durchzuführen.