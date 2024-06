Die Fans, die zur EURO 2024 nach Stuttgart kommen, mögen die Stadt und Dortmund gefällt scheinbar auch einiges hier.

Hi, ich bin Deborah Kölz und arbeite als Redakteurin beim Studio Stuttgart. Aktuell lasse ich mich täglich vom EM-Fieber anstecken. Nach der abgeschlossenen Gruppenphase heißt es einerseits zurückerinnern: an die vielen ausländischen Fans und wie Stuttgart ihnen wohl gefallen hat. Und nach vorne blicken: denn hinter den Kulissen der EM hält uns ja auch unsere eigene Stuttgarter Mannschaft, der VfB, mit News auf Trab.

Mitten während der EM kamen innerhalb der vergangenen Woche die Neuigkeiten für die Stuttgart-Fans: Waldemar Anton wechselt vom VfB zu Borussia Dortmund und nun geht auch Stürmer Serhou Guirassy zum BVB. Neben dem Frust, nehmen es auch manche Fans mit Galgenhumor und posten im Internet, ob es nicht einfacher wäre, einfach die Ortsschilder von Stuttgart und Dortmund zu tauschen, da die Ruhrpott-Stadt gerade (fußballerisch) auf Shoppingtour zu sein scheint. Es wird auf Instagram auch darüber gewitzelt, ob wohl auch VfB-Maskottchen Fritzle oder der VfB-Busfahrer eine Ausstiegsklausel in ihren Arbeitsverträgen haben, die sie wie die Spieler nun aktivieren könnten, um ebenfalls nach Dortmund umzuziehen.

Das könnte Stuttgart auch noch nach Dortmund schicken

Ein User auf Facebook bietet den einkaufsfreudigen Dortmundern zynisch auch gleich noch den Fernsehturm und die Wilhelma an. Wir finden, Stuttgart 21 dürften sie ebenfalls kaufen. Das Geld könnte Stuttgart gut gebrauchen. Und die Hitze in der Kessellage geben wir auch gerne ab. Stuttgart hat viel zu bieten, auf das wir stolz sind. Was von diesen typischen Sachen würdet ihr aber für kein Geld der Welt hergeben wollen?

Was würden Stuttgart Fans für kein Geld hergeben? Der Feierabend-Ausblick von der Grabkapelle oder der Karlshöhe Maultaschen und (echten) Kartoffelsalat - am besten selbstgemacht von Oma s' Äffle ond s' Pferdle auf den Sprudelflaschen und den Ampeln Unsere daily Challange und persönliches Labyrinth, um Schritte auf den Zähler zu bekommen: den Charlottenplatz Abschicken

Letztes Mal wollten wir von euch wissen, wie ihr zu kleinen Schmuggel-Sünden steht. Die meisten (63,9 Prozent) haben geantwortet: "Ich bin eine ehrliche Haut und Schmuggel ist ein Verbrechen... Niemals!"

Dortmund - Stuttgart: Wie wärs mit einem Tausch?

Wenn, dann könnten die Gemüter höchstens noch mit einem Austausch zufrieden zu stellen sein zwischen Dortmund und Stuttgart. Mal so ein Taxiteller gegen eine Portion Linsen mit Spätzle, sie nehmen Guirassy, wir bekommen Nicklas Füllkrug vom BVB. (Das ist aber bisher nur ein Gerücht und schönes Träumen.) Denn eine Tausch-Partnerschaft, das kann Stuttgart gut, zum Beispiel mit Hamburg. Wir Schwaben haben mal Weinreben in den Norden geschickt und bekommen dafür jedes Jahr den Hamburger Fischmarkt zu Besuch auf dem Karlsplatz, nech woahr. Wieso Anton und Guirassy diesen feinen Flecken schwäbische Erde verlassen wollen, können wir also nicht verstehen - zum Glück haben die vielen ausländischen Fußball-EM-Fans unser städtisches Ego während der Gruppenphase gepusht.

Maultaschen immer beschde - wir hoffen, das konnten wir weitertragen nach Europa

Den Fans, die für EM-Fußballspiele und fürs Public Viewing in die Stadt gekommen sind, hat Stuttgart bisher nämlich ganz gut gefallen. In einem Video von Stadtkind Stuttgart auf Instagram loben schottische und ungarische Fans unsere Schwaben-Metropole als "amazing", gut organisiert, sicher und sauber. Damit können sich zum Beispiel die Teams der Stuttgarter Müllabfuhr auf die Schulter klopfen. Die sind während der EM und allen Veranstaltungen drum herum gerade nämlich 24/7 im Einsatz und werden oft von Fans angesprochen.

"Mit den Schotten und Dänen war es besonders lustig", berichtet Martina Eberspächer, die Volonteer Koordinatorin für die Host City, mir am Telefon. Die Freiwilligen hätten gute Gespräche mit den Fans gehabt und helfen können. Selbst volle Bahnen hätten die Freude an den Spielen nicht trüben können. Und dass den Dänen das Bier ausging, sei auch nur ein kurzer Dämpfer gewesen, aber niemandem negativ im Gedächtnis geblieben.

Ein Hoch auf die Zacke und das Stuttgarter Bier

Auch bei der Stadt komme weitgehend positives Feedback an, sagt mir Stuttgarts Pressesprecher Sven Matis. Die Leute seien mit einem guten Gefühl hier, loben, wie grün die Stadt sei und die schönen Aussichtspunkte. Auf dem Weg zu so einem hat Matis auch selbst mal Fans in Degerloch getroffen. Mit seinem Ungarisch konnte er bei der Wegsuche helfen und hat sie ein Stück begleitet. Und weil man sich im Leben immer zweimal sieht, hat er sie nach dem Ungarn-Spiel im Stadion prompt wieder getroffen.

Spätestens wenn Dudelsack-Klänge durch Stuttgart hallen, wie vor dem Spiel an der Stuttgarter Arena, kann man die Stadt ja nur noch durch eine rosa Brille sehen. dpa Bildfunk Marijan Murat

"Dann haben sie mir erzählt, was sie alles angeschaut haben: das Porschemuseum, das Mercedes-Benz-Museum, den Fernsehturm und wie toll die Zacke ist." Was bei Sven Matis also während seiner PR-Arbeitszeit und auch privat auf den Straßen ankommt: Die Besucherinnnen und Besucher sind zufrieden mit Stuttgart. Wir haben auf jeden Fall besseres Bier als die Kölner, hört man von so manchem Schotten in den sozialen Netzwerken. Das lassen wir also auch besser nicht nordwärts Richtung Dortmund ziehen!

Lob fürs Stadion und wenig Bahn-Kritik (bisher)

Es gibt auch Lob fürs Stuttgarter Stadion. Meine extra angereiste Freundin aus München war von drinnen und draußen ganz begeistert und zog gleich nochmal los, um ein Foto in der Abendstimmung nach dem Spiel von der Arena zu machen - und sie ist sonst schließlich das Allianz Arena Panorama gewohnt. Der Stadion-Ausbau kann scheinbar punkten.

Und auch wenn man bei uns literally auf ner Baustelle aus dem Zug aussteigt, gab es bisher scheinbar weniger hässliche Kommentare in diesem Punkt für uns in Stuttgart. In Gelsenkirchen haben die englischen Fans ja schon direkt nach dem Bahnhof auf Twitter über die Stadt abgekotzt. Da steht bei uns aber auch direkt ein Schild gegenüber des Bahnhofs, dass sich bei den Fans für das Bahnchaos in Stuttgart entschuldigt.

Am Stand der S21-Gegner prangt während der EM ein großes Plakat, das darauf hinweist, dass mögliches Bahnchaos in Stuttgart vom Projekt Stuttgart 21 herkommt. SWR Deborah Kölz

Tipps von Stuttgartern an Fans, was die Stadt zu bieten hat

Ein Schweizer Instagram-Pärchen hat bei einem kleinen EM-Ausflug auch gleich mal Tipps von Stuttgartern und Stuttgarterinnen gesammelt, was man in der Stadt auf jeden Fall machen muss - auch praktisch für alle aus dem Raum Stuttgart, die sich schon immer gefragt haben, was Stuttgart außer Schoppen auf der Königsstraße kann: