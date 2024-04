Bis 27 Grad warm soll es am Wochenende in der Region Stuttgart werden. Hier sind Tipps für Ausflüge in Stadt und Umland. Günstig oder ganz kostenfrei geht es raus in die Sonne.

Frühsommer am ersten Aprilwochenende. Am Samstag steigen die Temperaturen auf über 25 Grad. Damit gilt der Tag als Sommertag. Die meisten Freibäder in der Region Stuttgart haben noch geschlossen. Sie öffnen erst ab Mai nach und nach ihre Türen. Aber es gibt noch viele andere Möglichkeiten, die Natur und die Sonne zu genießen. Zwischen zarten Blüten, schroffen Felsen und süßen Tieren.

Burg und Blüten rund um Owen

Oben thront die Burg Teck, unten blühen die Streuobstwiesen. Vom Bahnhof der Stadt Owen (Kreis Esslingen) oder vom Wanderparkplatz "Hörnle" geht es bergan durch Schafweiden und Streuobstwiesen. Der Weg ist steil und nicht barrierefrei, dafür werden Wandernde mit einem Blick bis zu den Alpen belohnt. Der Berg Teck ist 775 Meter hoch, die Burg darauf geht auf die Zähringer zurück, später ging sie an das Haus Württemberg. Heute betreibt der Schwäbische Albverein auf der Burg Teck ein Wanderheim, es gibt ein Gasthaus und einen Kiosk.

Unter der Burg Teck bei Owen blühen die Bäume auf den Streuobstwiesen. Schwäbischen Streuobstparadies

Zicklein und Zirkus im Höhenpark Killesberg

Im Höhenpark Killesberg in Stuttgart ist der Frühling angekommen. Der historische Jahrmarkt mit Zirkuszelt und Karussell hat geöffnet. Alle, die den Blick über die Landeshauptstadt schweifen lassen wollen, können die 348 Stufen auf den Killesbergturm erklimmen. Besonderes Merkmal des Höhenparks: die prächtigen Blumenbeete und Rabatten wie das Primeltal, das Tal der Rosen und der Erikahang. Gut zu sehen von der Killesbergbahn aus. Die fährt am Wochenende ab 10:30 Uhr stündlich. In den Tiergehegen neben dem Spielplatz wuselt es. Acht kleine Ziegen sind in den letzten Wochen auf die Welt gekommen.

Im Höhenpark Killesberg in Stuttgart sind acht junge Ziegen auf die Welt gekommen. SWR Kerstin Rudat

Weinberge und kuriose Köpfe in Korb

In Korb (Rems-Murr-Kreis) gibt es einen Skulpturenweg rund um das Korber Berghäusle. Sieben Skulpturen der Wechselausstellung sind von professionellen Künstlern, drei von Vereinen und Schulen.

"Einigkeit - Persil bleibt Persil" von Guido Messer. Die Köpfe sind Teil des Skulpturenwegs am Korber Kopf. Stadt Korb

Vom Wanderparkplatz Hanweiler Sattel geht es durch Weinberge am Korber Kopf zum Rundweg. Von dort ist der Blick aufs Remstal, Wald und Weinberge wunderschön. Die Wanderung ist gut für Familien mit Kindern geeignet, denn die Wege sind nicht zu steil und mit dem Kinderwagen befahrbar. In der Nähe des Parkplatzes gibt es außerdem einen schönen Waldspielplatz.

Der Neckar wird gelb: Entenrennen in Esslingen

Zum 15. Mal findet am Sonntag das Entenrennen in Esslingen statt. 8.000 Gummienten schwimmen auf dem Neckar. Besucherinnen und Besucher können Lose kaufen, deren Nummern auf den Enten angebracht sind.

Viele kleine Enten schwimmen beim Entenrennen in Esslingen auf dem Neckar. (Archivbild) Andi Gyarmati

Organisator Benjamin Hirth: "Der gesamte Erlös der Veranstaltung, letztes Jahr über 50.000 Euro, wird an soziale Projekte in der Region Stuttgart gespendet. Unter anderem an das Kinderhaus Agapedia in Esslingen." Und natürlich geht es auch um den Spaß. Am Neckarufer und auf den Brücken drängten sich in den vergangenen Jahren immer viele Besucherinnen und Besucher. Das Entenrennen findet im Rahmen des "Esslinger Frühlings" statt.

Klettern und Aussicht in den Hessigheimer Felsengärten

Von den schroffen Muschelkalkfelsen ist die Aussicht auf die Neckarschleife zwischen Hessigheim und Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) spektakulär, selbst wenn die Weinberge im April noch recht kahl sind. Das Naturschutzgebiet mit Felsblöcken und Schluchten ist Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere. Auf 500 Metern Felsen gibt es rund 130 Kletterrouten. Zahlreiche Rundwanderwege führen durch die Hessigheimer Felsengärten und die Weinberge rund herum. Erreichbar sind die Felsengärten zum Beispiel von Stuttgart aus mit der Regionalbahn über den Bahnhof Besigheim.

Muschelkalkfelsen über dem Neckar bei Hessigheim SWR

Gänse, Schafe und Kaninchen füttern im Freilichtmuseum Beuren

Im Freilichtmuseum Beuren (Kreis Esslingen) können Schafe, Ziegen, Gänse, Weinbergschnecken und Kaninchen besucht werden. Fütterungen finden immer um 15 Uhr statt. Wie das Leben auf dem Dorf in vergangenen Zeiten aussah, können Besucherinnen und Besucher in den wieder aufgebauten Bauernhäusern, Schafställen, Back- und Waschhäuschen anschauen. Es gibt einen Laden mit regionalen Produkten. Im und um das Museumsdorf blühen zurzeit viele Obstbäume. In der Umgebung gibt es zahlreiche Wanderrouten.