Stau, Sonne, Sahara-Staub: Das erwartet die Menschen in BW an Ostern

Nach einem nassen Karfreitag wird es in Baden-Württemberg bis Ostersonntag freundlich und warm. Der Verkehr auf den Straßen im Land soll am Ostermontag wieder zunehmen.

Wer an Ostern frei hat, darf sich freuen: Das Wetter in Baden-Württemberg ist an den Feiertagen überwiegend freundlich - zumindest bis einschließlich Sonntag. Bereits am Karfreitag wird es laut dem SWR-Wetterexperten Andreas Machalica in Baden-Württemberg wärmer. Im Allgäu, am Bodensee und in Oberschwaben erreichen die Temperaturen demnach 16 bis 21 Grad. Vorher regnet es aber noch - insbesondere im Norden und Westen des Landes sowie in Rheinland-Pfalz. Dort bleibt das Wetter am Freitag trüb und nass bei Höchstwerten von maximal zehn bis zwölf Grad.

Sahara-Staub macht genaue Wettervorhersage schwierig

"Am Karsamstag kommt dann eine massive Ladung Sahara-Staub zu uns rein, ähnlich wie im März 2022", sagt Machalica. Das mache eine präzise Wettervorhersage schwierig. "Denn eigentlich müssten wir am Samstag freundlich-warmes Wetter mit Schleierwolken bekommen", so der SWR-Wetterexperte. Doch die Sahara-Staubkörner könnten mitunter in der Luft als Kondensationskerne für Wasserdampf wirken, was zur Wolkenbildung beitrage. Am späten Nachmittag werde es in Rheinland-Pfalz Gewitter geben und eventuell auch am Oberrhein in Baden-Württemberg. "Je weiter östlich, desto wahrscheinlicher bleibt es am Samstag trocken", sagt Machalica.

Für Ostersonntag erwartet SWR-Wetterexperte Machalica einen freundlichen Tag mit Sonne und Wolken bei Temperaturen zwischen 14 und 20 Grad Celsius. "Der Sonntag wird sicher der schönere der beiden Ostertage", so der Wetterexperte. "Denn schon am Montag bringt ein neues Tief Regen aus dem Westen." Der Ostermontag in Baden-Württemberg werde nass, windig und kühler bei Temperaturen zwischen 12 und 17 Grad.

ADAC erwartet für Ostersonntag wenig Verkehr auf den Straßen in BW

Auf den Straßen in Baden-Württemberg kann es am langen Wochenende auch wieder voller werden - allerdings nicht mehr so voll wie am Donnerstag. "Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre ist der Gründonnerstag einer der staureichsten Tage des Jahres", so Julian Häußler vom ADAC Württemberg. Viele Menschen im Land verreisten an dem Tag in den ersten großen Urlaub im Jahr.

"Am Karfreitag ist erfahrungsgemäß auch noch viel Verkehr auf den Straßen, aber bereits deutlich weniger", so Häußler. Dieser Trend setze sich am Karsamstag fort. "Am Ostersonntag ist es dann super ruhig", sagt der ADAC-Sprecher. "Wer freie Fahrt will, sollte also möglichst am Sonntag fahren - die meisten Menschen sind dann entweder schon im Urlaub oder bei der Familie." Am Ostermontag wird es laut Häußler wegen des Rückreiseverkehrs wieder voller auf den Straßen, doch die Verkehrslast bleibe deutlich unter dem Niveau vom Gründonnerstag.

Experte rechnet mit viel Verkehr auf der A8 und der A5

Und wo in Baden-Württemberg wird es besonders eng? Am Ostermontag seien alle großen Fernautobahnen betroffen, so Häußler. Am stärksten wirke sich die Belastung in Baden-Württemberg wahrscheinlich auf der A8 im Bereich Stuttgart aus. Staugefahr gebe es dort sowohl an der Baustelle bei Pforzheim als auch am Albaufstieg sowie an den Autobahnkreuzen. Auch auf der A5 könnte der Verkehr laut Häußler ins Stocken geraten: zu Beginn der Feiertage in Richtung Süden, am Montag dann in Richtung Norden. "Wer am Montag möglichst staufrei fahren will, sollte entweder vor 8 Uhr oder nach 18 Uhr fahren", rät der Experte vom ADAC.