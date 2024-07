Ein Esslinger Geschäft wurde am Dienstag zum zweiten Mal überfallen. Doch ein benachbarter Händler kam zuhilfe und konnte einen Verdächtigen überwältigen.

Nachdem das Esslinger Blumengeschäft Lang innerhalb weniger Tage gleich zwei Mal überfallen wurde, ermittelt die Polizei nun gegen einen Tatverdächtigen. Er wurde bei einem Raub im Geschäft von einem Gemüseverkäufer überwältigt. Es wird geprüft, ob es sich bei dem gefassten Mann um denselben handelt, der auch vergangene Woche das Blumengeschäft überfallen hatte.

Händler atmen auf

Carmen Lang konnte nach der Festnahme aufatmen, denn sie sei nach dem ersten Überfall vergangene Woche vier Tage in Alarmbereitschaft gewesen. Denn am vergangenen Donnerstag hatte ein bewaffneter Mann das Blumengeschäft ihrer Schwiegermutter Renate Lang in der Bachstraße in Esslingen-Zell überfallen. Der Vorfall erschütterte die ganze Nachbarschaft, erzählt Carmen Lang. Aber in dem kleinen Stadtzentrum herrsche ein starker Zusammenhalt zwischen den Anwohnern, man kenne sich, habe sich gegenseitig informiert und zusammengehalten, so Lang.

Am Dienstag hat zum zweiten Mal ein Mann den Blumenlanden in Esslingen-Zell überfallen. Beim zweiten Mal konnte der benachbarte Gemüsehändler den Verdächtigen überwältigen. SWR

In den Tagen nach dem ersten Überfall habe sich dann wiederholt ein Mann in der Straße aufgehalten, der Carmen Lang verdächtig vorkam. Sie vermutete stark, dass es sich dabei um den Täter handeln könnte und dieser sein nächstes Ziel ausspähen wollte. Auch eine Polizeistreife war vor Ort, sie konnte den Verdächtigen aber nicht mehr sichten, erzählt Lang.

Zweiter Überfall mit Schreckschusspistole

Am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr ereignete sich tatsächlich der zweite Überfall innerhalb weniger Tage. Ein Mann versuchte, mit einer Schreckschusspistole das Blumengeschäft zu überfallen. Doch Turan Hüner, der Inhaber aus dem Gemüsegeschäft nebenan, habe den Tumult bemerkt, berichtet er, und habe nicht lange gezögert.

Ich habe keine Angst (...) Ich habe nicht nachgedacht und die Pistole schon gesehen. Ich muss helfen.

Es sei ihm gelungen, den Mann von hinten zu überwältigen. Inzwischen hatte Carmen Lang einen Notruf bei der Polizei abgesetzt. Bis diese vor Ort war, konnte Turan Hüner mit Hilfe von weiteren Anwesenden den Mann am Boden fixieren. Obwohl die Einsatzkräfte in sechs Minuten angerückt waren, fühlte es sich für Carmen Lang wie eine gefühlte Ewigkeit an.

Einfach Adrenalin pur und das hat bis abends noch unter der Kopfhaut gekribbelt. Also es war fürchterlich, aber man denkt in dem Moment nicht nach, man handelt nur.

Die Polizei ermittelt gerade noch, ob es sich bei dem Festgenommenen wirklich um denselben handelt, der auch vergangene Woche das Blumengeschäft überfallen hat. In der Bachstraße sei es inzwischen wieder ruhig und friedlich, berichtet Lang.

Aber es gibt ein gutes Gefühl, wenn die Nachbarn schon aufmerksam sind.

Auch die Konditorin in der Straße lobt Turan Hüners mutigen Einsatz und beschreibt ihn als „Bodyguard“. Und für den Fall, dass dieser Bodyguard mal nicht vor Ort sein sollte, möchte das Blumengeschäft Lang nun stärkere Sicherheitsvorkehrungen treffen.