In der letzten Novemberwoche war die Stuttgarter Messe gut besucht. Auf dem Gelände beim Stuttgarter Flughafen waren gleich sieben Fachmessen gleichzeitig geöffnet.

Vom vergangenen Donnerstag bis Sonntag ist der Stuttgarter MesseHerbst auf dem Messegelände in Filderstadt (Kreis Esslingen) gelaufen. Mit rund 115.000 Besucherinnen und Besuchern war die Messe aus Sicht der Veranstalter ein voller Erfolg.

Grundlage für diese Einschätzung waren auch Umfragen, die die Veranstalter während der Messe durchführen. Demnach fanden über 90 Prozent der Messebesucher das Angebot gut - nahezu gleichviele hätten geplant im kommenden Jahr wieder den MesseHerbt zu besuchen.

Zwischenzeitlich hatte die Online-Ticketbuchung bei der Messe versagt. Tickets konnten nur vor Ort gekauft werden.

MesseHerbst: Sieben Fachmessen zu unterschiedlichen Themen

Wie in den vergangenen Jahren war der Stuttgarter MesseHerbst aufgeteilt in verschiedene Fachmessen. Das Angebot reichte von Kreativität über Spiele bis hin zu Kulinarik. Mehr als 1.000 Ausstellerinnen und Aussteller sorgten in den Hallen für ein vielfältiges Angebot.

Unter den insgesamt sieben Messen befand sich auch die Heimtiermesse ANIMAL. Neben typischen Haustieren fanden auch einige Exoten ihren Weg zum MesseHerbst. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Silas Stein

Begleitet wurde das Ausstellungsprogramm auch immer wieder von Event-Highlights, wie beispielsweise der World Cat Show mit etwa 1.500 Rassekatzen aus verschiedenen Teilen der Welt. Für Fans von Klemmbausteinen hingegen gab es beispielsweise die Ausstellung Schwabenstein.