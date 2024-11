per Mail teilen

Vor den Eingangshallen der Messe Stuttgart haben sich am Samstag lange Schlangen gebildet. Wegen eines Problems beim Online-Ticketkauf konnten Karten nur vor Ort erworben werden.

Wer am Samstag den Stuttgarter Messeherbst besuchen will, muss aktuell mehr Zeit einplanen. Wegen einer laut Veranstalter deutschlandweiten Störung beim Online-Ticketsystem ist der Kauf eines Tickets nur vor Ort möglich. Das sorgt für lange Schlangen.

Technische Störung beim Online-Ticketkauf

Auf ihrer Internetseite macht die Messe Stuttgart auf das Problem aufmerksam: "Wegen einer Störung bei unserem Zahlungsdienstleister kommt es derzeit zu Beeinträchtigungen in unseren Ticketshops. Der Ticketkauf vor Ort ist uneingeschränkt möglich. Derzeit erhalten Sie in Stuttgart die Tickets vor Ort zum Online-Preis (ohne Aufpreis)." Auf Nachfrage sagte eine Messe-Sprecherin dem SWR, dass man mit Hochdruck an der Lösung des Problems arbeite. Es handele sich um eine Störung, die nicht nur die Messe betreffe, sondern deutschlandweit für Probleme sorge.