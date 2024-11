80. Jahrestag der Befreiung Straßburgs

Seit 4 Jahren gibt es auch in der Rhythmischen Sportgymnastik eine Bundesliga. Das Finale der Deutschen Turnliga findet für die Gymnastinnen heute im Bundesstützpunkt in Schmiden statt. Favorit auf den Deutschen Meistertitel ist der TSV Schmiden, angeführt von der Gymnastik-Olympiasiegerin Darja Varfolomeev. Mitte des Wettkampfs in Schmiden sieht es nach einer klaren Sache für Varvolomeev und Co. aus.