In der Landesmesse am Flughafen läuft seit Donnerstag der Stuttgarter Messeherbst. Mit einem Ticket können sieben Messen auf einmal besucht werden. Doch die Anreise ist erschwert.

Diesen Donnerstag beginnt in Stuttgart der Messeherbst. Bis Sonntag finden gleich sieben Messen auf einmal in den Hallen der Landesmesse am Flughafen statt - für Themen von Hobby und Freizeit über Haustier und Essen. Es gibt Mitmach-Aktionen wie Yoga und verschiedene Workshops, eine große Spieleinsel und eine Weihnachtsbäckerei.

Rund 1.000 Aussteller locken zur Landesmesse

Die ersten vier Messen beginnen bereits ab Donnerstag, nämlich die Messe "Familie und Heim", die Spielemesse, die Messe fürs Selbermachen "Kreativ" und die Messe rund um Foodtrends "Food und Feines". Ab Freitag kommen dann noch drei weitere dazu, die Heimtiermesse "Animal", die Messe rund um alternative Ernährung "Veggie & frei von" und "Brawo", eine Blasorchester-Messe. Insgesamt rund 1.000 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren ihre Produkte und teilen ihr Fachwissen in Gesprächen, Vorträgen und praktischen Workshops.

Die Spielemesse, eine der sieben Angebote beim Stuttgater Messeherbst, lockt mit einem Angebot an Lern- und Gesellschaftsspielen. Andreas Gütler

Erschwerte Anreise mit dem ÖPNV zur Messe Stuttgart

Der Stuttgarter Messeherbst ist am Donnerstag und Freitag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Wochenende geht es schon eine Stunde früher los, dann können Besucherinnen und Besucher von 9 bis 18 Uhr durch die Messehallen schlendern. Wer am Donnerstag und Freitag zur Messe Stuttgart anreisen will, muss mehr Zeit mit dem ÖPNV einplanen.

Denn zwischen dem Hauptbahnhof und Stuttgart Bad Cannstatt fallen wegen Weichenarbeiten S-Bahnen aus. Ab Samstag sollte die Strecke wieder normal befahrbar sein. Am Sonntag ist der letzte Tag der Messen.