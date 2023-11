Acht Angebote in einem: Der Messeherbst Stuttgart ist gestartet

In Stuttgart ist am Donnerstag der Messeherbst gestartet. Mit einem einzigen Ticket können bis Sonntag acht verschiedene Messen in der Landesmesse am Flughafen besucht werden.

Acht Besuchermessen unter einem Dach: Diesen Donnerstag ist der Stuttgarter Messeherbst auf der Landesmesse am Flughafen gestartet. Bis Sonntag bieten die Veranstalter ein "Freizeitfestival für die ganze Familie" an - für Themen von Hobby und Freizeit über Haustier und Essen. Vergangenes Jahr, dem ersten normalen Jahr nach der Corona-Pandemie, hatte die Messe Stuttgart 54.000 Besucherinnen und Besucher beim Messeherbst gezählt. Acht Messehallen mit 1.000 Ausstellern Den Auftakt beim diesjährigen Messeherbst machen die vier Messen "Familie & Heim", "Kreativ", "Eat & Style" sowie die Spielemesse. Am Freitag folgen dann die vier weiteren Angebote - die Messe "Mineralien, Fossilien, Schmuck", die Messe "Veggie & frei von", die Blasorchester-Messe "Brawo" und die Heimtier-Messe "Animal". Insgesamt werden den Besucherinnen und Besuchern acht Hallen mit rund 1.000 Ausstellern geboten, so die Landesmesse. Bastelangebote der Messe "Kreativ": Zum Auftakt im Rahmen der "Kinder- und Schultage" besuchten auch viele Schülerinnen und Schüler den Messeherbst Stuttgart. SWR "Galaktischer Senat" aus 480.000 Lego-Steinen Ein Highlight bietet beispielsweise die Spielemesse mit dem "Galaktischen Senat" aus "Star Wars" - gebaut aus 480.000 Lego-Steinen. Bei der Heimtier-Messe "Animal" kehrt nach 15 Jahren Pause laut Veranstalter der Bereich Aquaristik zurück: Besucher können sich nun wieder über den Betrieb und die Pflege von Aquarien informieren. Und bei der Blasmusik-Messe werden wieder einige Konzerte zu hören sein - etwa mit der SWR Big Band. Auch Fans von Modelleisenbahnen kommen beim Messeherbst Stuttgart auf ihre Kosten. SWR Am Wochenende eine Stunde früher geöffnet Der Stuttgarter Messeherbst ist am Donnerstag und Freitag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Wochenende geht es schon eine Stunde früher los, dann können Besucherinnen und Besucher von 9 bis 18 Uhr durch die Messehallen schlendern. Wer mit dem ÖPNV anreisen will, der erhält mit einer Tageskarten zugleich ein VVS-Kombiticket.