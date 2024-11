per Mail teilen

Pendler müssen sich in den nächsten drei Tagen auf einen anderen Arbeitsweg einstellen. Bis Freitagnacht fährt zwischen Bad Cannstatt und dem Stuttgarter Hauptbahnhof keine S-Bahn.

Die Deutsche Bahn beginnt am Mittwoch damit, neue Weichen zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Bad Cannstatt zu bauen. Die Arbeiten sollen Freitagnacht beendet werden, erklärte die Bahn in einer Mitteilung. Bis dahin fallen die S-Bahnen auf dieser Strecke aus. Durch die Arbeiten kommt es zu Fahrplanänderungen auf mehreren Strecken.

Mehrere S-Bahn-Strecken betroffen

Die S1 fährt in dieser Zeit nur zwischen Kirchheim-Teck und Bad Cannstatt, die S2 nur zwischen Schorndorf und Waiblingen und die S3 nur zwischen Backnang und Bad Cannstatt. Die S60 fährt nur zwischen Zuffenhausen und Böblingen via Renningen. Auch einige Baustellenlinien sind betroffen. Die Baustellenlinie S15 fährt zwischen Herrenberg und Bietigheim-Bissingen, die S24 zwischen Filderstadt und Marbach am Neckar und die S36 zwischen Flughafen/Messe und Weil der Stadt.

Ersatzverkehr für Fahrgäste der S-Bahn

Zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Bad Cannstatt fährt ein Ersatzverkehr mit Bussen im Fünf- bis Zehn-Minuten-Takt. Laut der Deutschen Bahn können die Fahrgäste auch auf Regionalzüge ausweichen. Diese werden zusätzlich in Bad Cannstatt halten.

Herbstmesse Stuttgart von S-Bahn-Ausfall betroffen

Auch Besucherinnen und Besucher, die die Stuttgarter Messe besuchen wollen, sind von den Fahrplanänderungen betroffen. Der Stuttgarter "MesseHerbst" startet am Donnerstag und geht bis Sonntag.

Auf der Webseite des Verkehrsverbunds Stuttgart wird darauf hingewiesen, dass die längeren Fahrzeiten der Busse beachtet werden müssen und man sich bestenfalls direkt vor Fahrtantritt über die gewünschte Verbindung informieren sollte. In der Nacht von Freitag auf Samstag soll die Strecke ab 0:45 Uhr wieder befahrbar sein.