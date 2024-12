Mehrere hundert Menschen haben von Luca S. Abschied genommen. Er war bei einem Mietstreit in Esslingen erschossen worden. Die Staatsanwaltschaft prüft mögliche Versäumnisse der Behörden.

Nach dem tödlichen Mietstreit in Esslingen sind am Mittwoch mehrere hundert Menschen zur Beerdigung von Luca S. gekommen. Die Trauerfeier sowie die Beisetzung fanden am Nachmittag auf dem Ebershaldenfriedhof in Esslingen statt. Der 31-jährige Sohn des Vermieters war laut Staatsanwaltschaft am 14. November von einem ehemaligen Mieter erschossen worden.

Beerdigung mit Musik, Reden und einem Dudelsackspieler

Mit Trauerreden und Musikstücken wie "One Love" von Bob Marley würdigten Angehörige, Freunde und viele weitere Menschen den Getöteten. Die Anteilnahme war dabei so groß, dass nicht alle in die Aussegnungshalle passten. Anschließend zog der Trauerzug zum Urnengrab des jungen Mannes. Ein Dudelsackspieler begleitete die Trauernden. Diesen Wunsch hatte der Verstorbene lange vor seinem Tod im Freundeskreis geäußert.

Das zerstörte Miethaus in der Esslinger Innenstadt. Mit Kerzen und Plakaten wird an Luca S., den getöteten Sohn des Vermieters, gedacht. SWR Ulrike Koch

Große Anteilnahme in Esslingen und bei den Stuttgarter Kickers

Auch vor dem Tatort in der Esslinger Altstadt erinnern am Tag der Beisetzung Blumen und Kerzen an den 31-Jährigen. Plakate wie "Viel zu früh von uns genommen", "Deine Lust zu leben wird allen fehlen" oder "Für immer Luca" hängen am Bauzaun vor dem abgebrannten Haus.

Bereits am Wochenende hatten die Fans der Stuttgarter Kickers an Luca S. gedacht. Beim Fußball-Regionalliga-Spiel gegen den FC 08 Homburg waren die meisten Fans im B-Block schwarz gekleidet und hielten ein Banner hoch: "Für immer hier zuhause. Ruhe in Frieden Luca". Der 31-Jährige war ein treuer Fan des Fußballvereins. Vor knapp zwei Wochen waren außerdem rund 400 Menschen zu einem Trauermarsch durch die Esslinger Innenstadt zusammengekommen.

Ermittlungen nach eskaliertem Mietstreit

Unterdessen dauern die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat in der Esslinger Innenstadt an. Am 14. November hatte ein 61-jähriger Mieter Luca S. erschossen, danach Feuer in dem Haus gelegt und sich selbst getötet. Im SWR erhob der Vater des Opfers nach der Tat schwere Vorwürfe gegen die Polizei: Sein Sohn könnte noch leben, hätte die Polizei früher eingegriffen.