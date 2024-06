per Mail teilen

Sybille Müller, Studioleiterin im SWR Studio Stuttgart SWR

Sybille Müller ist seit dem Herbst 2023 Leiterin des Studios Stuttgart. Davor war sie Redaktionsleiterin im Studio. Die Aufgaben sind so vielfältig wie das Studio: Es geht um die Redakteurinnen und Redakteure des Studios genauso wie um inhaltliche Schwerpunkte und die multimediale Weiterentwicklung. Als Journalistin mit langjähriger Erfahrung in aktuellen Redaktionen und als politische Korrespondentin interessieren sie alle Themen der Region - und wie man sie am besten für Online, Hörfunk und Fernsehen aufbereitet.

Vor dem SWR

Vor ihrer Zeit beim SWR hat Sybille Müller in Dortmund Journalistik und in Freiburg Interdisziplinäre Frankreichstudien studiert. Sie hat bei einer Tageszeitung im Ruhrgebiet volontiert, bei WDR und ARTE gearbeitet sowie einige Jahre als ARD-Korrespondentin für die europäischen Institutionen in Straßburg.