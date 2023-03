per Mail teilen

Auf den FDP-Kommunalpolitiker Georg Gallus ist nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Sonntag in Hattenhofen (Kreis Göppingen) geschossen worden. Er wurde schwer verletzt.

In der Nacht auf Sonntag ist der FDP-Kreisrat und Landwirt Georg Gallus junior durch Schüsse verletzt worden. Der 65-Jährige sei in eine Klinik gebracht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Demnach wurde Gallus in der Klinik operiert, Lebensgefahr bestehe nicht. Die Polizei hat zur Aufklärung eine Sonderkommission gebildet.

Schüsse von außen durch ein Fenster

Die Schüsse wurden laut Polizei sehr wahrscheinlich von außen durch ein Fenster abgegeben. Der Landwirt habe sich in seiner Wohnung befunden, als die Schüsse fielen. Der Landrat des Kreises Göppingen Edgar Wolff (Freie Wähler) äußerte in einer Stellungnahme seine Betroffenheit. Er hoffe, dass die Hintergründe der Tat rasch aufgeklärt würden. Er bat darum, von Spekulationen abzusehen.

Vater des Opfers war bekannter FDP-Politiker

Der 2021 verstorbene Vater von Georg Gallus war Staatssekretär im Bundesagrarministerium und Vize der BW-FDP. Der FDP-Fraktionsvorsitzende im baden-württembergischen Landtag, Hans-Ulrich Rülke, äußerte am Vormittag sein Entsetzen über die Tat. Seine Gedanken seien jetzt bei dem Kommunalpolitiker und seiner Familie.

Wiederholt Schüsse im Großraum Stuttgart

Die Tat reiht sich in eine Serie von ähnlichen Vorfällen im Großraum Stuttgart ein. Erst am Freitag wurde im Stadtbezirk Zuffenhausen ein Mann vor einem Restaurant angeschossen. Daraufhin hat die Polizei eine Sonderkommission eingerichtet. Im Juli 2022 war in derselben Straße schon einmal ein Schuss gefallen. Dabei soll laut Polizei ein Mann aus einem fahrenden Auto heraus vor einem Restaurant auf eine Gruppe Männer geschossen haben. Verletzt wurde damals niemand.

Staatsanwaltschaft und Polizei schließen beim Zuffenhausener Fall auch einen Zusammenhang mit ähnlichen Vorfällen in Plochingen (Kreis Esslingen) und Eislingen (Kreis Göppingen) nicht aus. Dabei waren im Februar ein Mann und eine Frau auf der Straße angeschossen und verletzt worden.