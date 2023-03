In den vergangenen Wochen haben in der Region Stuttgart immer wieder Schüsse auf offener Straße für Aufsehen gesorgt. Erst am Freitagabend war in Stuttgart-Zuffenhausen ein Mann vor einem Restaurant niedergeschossen worden. Davor gab es solche Vorfälle in Eislingen (Kreis Göppingen), Donzdorf (Kreis Göppingen) und Reichenbach an der Fils (Kreis Esslingen). Nun haben Polizei und LKA eine Sonderkommission eingerichtet. 30 Ermittlerinnen und Ermittler sollen herausfinden, ob es Zusammenhänge gibt.