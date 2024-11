Andrea Frei ist Schmuckdesignerin und lebt im Lenninger Tal. Vor ihrem Haus gibt es jetzt ihren Schmuck und andere Geschenke direkt in einer Selbstbedienungs-Vitrine.

Einkaufen am Automaten ohne Öffnungszeiten - das wird immer moderner, nicht nur beim Bauern am Hofladen. Auch Wein, Blumensträuße und sogar Amazon-Restposten gibt es bereits auf Knopfdruck. Und in Lenningen (Kreis Esslingen) gibt es zudem auch einen Schmuck-Automaten - oder vielmehr ein Selbstbedienungshäuschen für Schmuck und Schönes, wie es Besitzerin Andrea Frei nennt.

Schmuck und Geschenke aus der Vitrine zu jeder Zeit

Bei diesem Selbstbedienungshäuschen gibt es keinen Münzschlitz wie bei normalen Automaten – sondern ganz modern einen QR-Code, der abgescannt wird. Mit einem Code aufs Handy lässt sich erst ein Schlüsselkästchen und dann die Vitrine öffnen. Dort stellt Andrea Frei nicht nur kleine Schmuckstücke, sondern auch Karten und Schlüsselanhänger aus - alles selbst gefertigt. Vielleicht komme sogar irgendwann Keramik dazu, sagt die 34-Jährige. "Da kann ich wirklich alles präsentieren, was ich möchte." Durch die Vitrine merke sie ja immer, was bei den Leuten gut ankommt.

Das Schöne am "Freistück" ist ja die Direktheit. Ich kann was in die Vitrine setzen, was ich gestern gemacht habe. Und in einer Woche sehe ich dann, ob es gut ankommt oder nicht.

Für die freischaffende Schmuckdesignerin und zweifache Mutter ist es eine gute Möglichkeit, auf dem Land kreativ zu sein. Nach ihrem Studium in Pforzheim und Stationen in Innsbruck, Südafrika und Berlin wollte sie gerne wieder mehr in die Natur ziehen, sagt die gebürtige Freiburgerin.

Direkt verschenkbereit: In der Vitrine von Andrea Frei gibt es Schmuck mit Naturinspiration. SWR Deborah Kölz

Schmuckdesignerin auf dem Land: Selbstbedienung am Wanderweg

Da die Familie erst vor fünf Jahren in den Teilort Oberlenningen gezogen ist und sie als Kunsthandwerkerin noch nicht so bekannt sei, müsse sich die Sache mit dem "Freistück" natürlich erst noch etwas mehr herumsprechen. Bisher laufe es mit der Vitrine als kleinem Nebenverdienst aber trotzdem schon ganz gut - auch wenn die dunkle Jahreszeit für nicht ganz so viele Spaziergänger und Wanderer am Haus vorbei sorgt. Das werde ab dem Frühjahr sicher anders. Schließlich beginne direkt hinter der Wohnsiedlung das Naturschutzgebiet. "Aber es tut sich schon so alle zwei drei Tage etwas draußen bei dem Kasten", meint Andrea Frei zufrieden.

In dem Selbstbedienungshäuschen gibt es nicht nur Schmuck, sondern auch kleine Geschenke und selbstgestaltete Karten. SWR Deborah Kölz

Erste Bedenken aus dem Ort seien gewesen, ob sie denn keine Sorge hätte, dass etwas geklaut werde, wenn alles nur auf Vertrauensbasis ist. "Es ist ein Risiko, aber damit kann ich leben", sagt die Designerin. Bisher sei nichts weggekommen und das Selbstbedienungshäuschen sei auch mit einer Kamera abgesichert.

Andrea Frei: Schmuck inspiriert von der Natur

Früher hatte sie einen Laden in Esslingen. Nun würden die Kunden auch aus Stuttgart zu ihr in ihre Werkstatt in Lenningen kommen. Ihr Atelier hat sich Andrea Frei direkt im Obergeschoss ihres Hauses eingerichtet. Es sind Feilen, Poliermaschine und 3D-Drucker zu sehen. Mittlerweile vergoldet die Schuckdesignerin ihre Stücke auch selbst. Hier entstehen Trauringe und der Schmuck für die Vitrine.

In Andrea Freis Werkstatt entstehen neben Auftragsarbeiten, Trauringen und anderen Projekten auch die Stücke für das Selbstbedienungshäuschen. SWR Deborah Kölz

Kreativworkshops im Lenninger Tal

Andrea Frei will aber auch etwas weitergeben. "Jeder Mensch hat Kreativität in sich und das möchte ich gerne aus den Menschen herausholen", sagt die 34-jährige Mutter. Deshalb hat sie sich mit einer anderen Selbstständigen im Lenninger Tal für Kreativworkshops zusammengeschlossen. Katharina Jäger, die im Sommer die Picknickerlebnisse "Ab auf die Wiese" rund um Lenningen anbietet, sei für das leibliche Wohl verantwortlich und Andrea Frei sei für das Künstlerische zuständig, erzählt sie. Im Advent sollen beim nächsten Event so beispielsweise selbstgemalte Aquarell-Weihnachtskarten entstehen. Und solche wird es wohl bald auch im Selbstbedienungshäuschen, dem "Freistück", geben.