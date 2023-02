Naturkundemuseum mit zwölf Millionen Ausstellungsobjekten

Das baden-württembergische Naturkundemuseum in Stuttgart gehört mit jährlich mehr als 200.000 Besucherinnen und Besuchern zu den meistbesuchten Museen in Baden-Württemberg. Es ist eines der größten Naturkundemuseen in Deutschland und verfügt mit seinen mehr als zwölf Millionen Exponaten über eine der bedeutendsten naturwissenschaftlichen Kollektionen Europas. Das Naturkundemuseum besteht aus zwei Standorten in direkter Nachbarschaft: dem Schloss Rosenstein mit der naturkundlichen und dem Museum am Löwentor mit einer urzeitlichen Ausstellung.