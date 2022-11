Mit allen Sinnen durchs Naturkundemuseum Karlsruhe

per Mail teilen

"Von Sinnen" - Die verschiedenen Sinne, mit denen Menschen, Tiere und Pflanzen iher Umwelt wahrnehmen, stehen im Mittelpunkt einer Sonderausstellung im Naturkundemuseum Karlsruhe.

Alle Lebewesen müssen ihre Umgebung irgendwie wahrnehmen, um sich zu orientieren, Nahrung zu finden oder sich fortzupflanzen. Dazu brauchen sie Instrumente - die Sinne!

Wie diese Sinne funktionieren und welche unterschiedlichen Wahrnehmungsmöglichkeiten Menschen, Tiere und Pflanzen haben, vermittelt die teils interaktive Ausstellung im Naturkundemuseum Karlsruhe mit allen Sinnen. Neben Hör-, Riech- und Taststationen gibt es auch Texte in Brailleschrift und Leichter Sprache.

Suche die Beute wie eine Schlange SWR Ines Kunze

Es gibt mehr als nur die fünf menschlichen Sinne

Der Mensch hat in seiner Grundausstattung fünf Sinne: Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten. Tiere und Pflanzen haben aber noch ganz andere Möglichkeiten der Sinneswahrnehmung. Zugvögel finden ihren Weg, indem sie sich am Magnetfeld der Erde orientieren. Fledermäuse fliegen nach ihrem Gehör, manche Tiere stöbern ihre Beute über elektrische Felder auf.

Welche Sinne gibt es und wofür werden sie gebraucht?

Im ersten Teil der Ausstellung werden verschiedene Sinne und ihre Funktionsweise vorgestellt: Tastsinn, Hörsinn, Geruchs- und Geschmackssinn, Sehsinn und Wärmesinn, Magnetsinn, Elektrosinn. Mit den Sinnesorganen werden Umweltreize wahrgenommen. Diese Informationen werden als elektrische Signale an das Gehirn weitergeleitet. Dort werden sie verarbeitet und eine Reaktion wird vorbereitet.

Im zweiten Teil der Ausstellung wird anhand von ausgewählten Beispielen veranschaulicht, mit welchen Sinnen Lebewesen die wichtigsten Aufgaben im Leben meistern. In einem Rundgang geht es durch die Bereiche Orientierung, Partnerwahl, Kommunikation und Nahrungssuche.

Eine Reise in die Welt der Sinne

An ausgewählten Beispielen und mit zahlreichen Tierpräparaten, Modellen, Schaubildern, Texten, Videos und interaktiven Stationen führt die Ausstellung in die Welt der Sinne: von der Ratte, die ihre Umgebung mit Tasthaaren erforscht, über Delfine und Haie, die mit Elektrosinn auf Futtersuche gehen, bis hin zum parasitischen Teufelszwirn, der seine Wirtspflanze erschnüffelt und dann mit ihr wächst.

Barrierefreie Architektur mit taktilem Leitsystem

Die Sonderausstellung ist barrierefrei konzipiert, mit einem taktilen Leitsystem am Boden, das den Weg durch die Ausstellung weist. Das Konzept wurde in Zusammenarbeit mit einem Beirat, in dem Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen repräsentiert sind, erarbeitet. Die Umsetzung erfolgte durch die Agentur Tactile Studio aus Berlin.

Vielfältiges Begleitprogramm zur Ausstellung

Die Ausstellung "Von Sinnen" ist vom 1. Dezember bis 10. September 2023 zu sehen. Ein vielfältiges Begleitprogramm für die unterschiedlichsten Publikumsgruppen ergänzt die Ausstellung im Staatlichen Naturkundemuseum in Karlsruhe.