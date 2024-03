Mit Blaulicht im Gänsemarsch durch die Innenstadt: Eine Rettungsaktion der Stuttgarter Polizei für eine Nilgans-Familie vom Montag sorgt momentan für viele Reaktionen im Internet.

"Die Polizei - dein Freund und Helfer" gilt auch für Tiere: Mitten im Berufsverkehr war am Montagmorgen eine Nilgans-Familie auf der Hauptstätter Straße gestrandet. Eine Polizeibeamtin und ihr Kollege griffen beherzt ein und halfen Familie Gans wieder ins Grüne.

Polizei-Eskorte mit Blaulicht bis zum Schlossgarten

Der Anruf einer aufmerksamen Frau erreichte die Polizei den Angaben zufolge um 7:46 Uhr. Um 8 Uhr begann dann der Einsatz an der Hauptstätter Straße auf Höhe der Leonhardskirche, also auf der B14. Und weil man auf einer Bundesstraße nicht einfach zwei große Gänse und vier kleine Gänse-Küken einfangen kann, entschloss sich die Polizei, die Tiere kurzerhand zu eskortieren: eine Person im Auto mit Blaulicht, eine zweite zu Fuß daneben. Und die Tierfamilie - wie es sich gehört - im Gänsemarsch dazwischen. So schilderte es die Polizei auf SWR-Nachfrage. Auf diese Weise wurden die Sechs bis in den Schlossgarten gebracht, wo sie sich vom Stuttgarter Verkehrsstress wieder erholen konnten.

Viel Lob für die Polizei in Social Media

Nur 35 Minuten dauerte der tierische Einsatz - aber hallt am Tag danach gewaltig nach: Im Netz wird er gefeiert, viele Menschen danken der Polizei für ihr spontanes Engagement.