Feuerwehr rückt mit Spezialkleidung an

Der vereiste Riedsee in Stuttgart ist am Sonntag einem Hund zum Verhängnis geworden - er ist auf dem See eingebrochen. Feuerwehrleute mussten ihn bergen.

Ein Hund ist am Sonntag in Stuttgart-Möhringen von Feuerwehrleuten aus dem Riedsee gerettet worden. Er war auf der dünnen Eisfläche eingebrochen. Augenzeugen riefen daraufhin die Feuerwehr. Hund sollte die Strecke nochmal zurücklegen Als die Rettungskräfte eintrafen, hatte es der Hund inzwischen von allein auf eine kleine Insel im Riedsee geschafft. Die Hundehalter riefen ihm laut Feuerwehr mehrfach zu, er solle wieder zu ihnen kommen. Ein Augenzeuge berichtete dem SWR, sie hätten "Come back" gerufen, als er bereits auf der Insel und damit vorübergehend in Sicherheit war. Feuerwehr trägt Hund durch den eiskalten Riedsee Die Feuerwehr berichtet, das Tier habe den Rückweg aber nicht aus eigener Kraft geschafft. Deshalb gingen Feuerwehrleute mit spezieller Kleidung durch das kalte Wasser, holten den Hund und trugen ihn zurück an Land. Dort übergaben sie das Tier den Hundehaltern.