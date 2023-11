per Mail teilen

Die Feuerwehr in Stuttgart musste am Freitag mal wieder ein Tier von einem Baum retten. Nein, keine Katze - sondern dieses Mal einen Hund. Aber wegen einer Katze.

Ein kleiner Jagdhund ist am Freitagnachmittag in Stuttgart-Botnang einer Katze in luftige Höhen hinterhergejagt. Auf acht Metern kam er im Gegensatz zur Katze aber dann nicht mehr vom Baum, wie die Feuerwehr mitteilte.

Sein Herrchen meldete sich daraufhin bei der Stuttgarter Feuerwehr und bat um Hilfe. Derweil war ein Nachbar zu dem Hund auf den Baum geklettert und hielt ihn so lange fest.

Schließlich gelang es dem Nachbarn und den Feuerwehrmännern, dem Hund in der Höhe sein Geschirr anzulegen und ihn mit Seilen zurück auf den Boden zu holen. Nach 30 Minuten war die außergewöhnliche Rettungsaktion laut Feuerwehr beendet.