Auf der B312 ist es am Sonntagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Zwei Menschen wurden verletzt, ein Autofahrer starb am Unfallort. Er soll eine Ampel missachtet haben.

Auf der B312 bei Filderstadt (Kreis Esslingen) ist es am Sonntag in den frühen Morgenstunden zu einem Zusammenprall zwischen zwei Pkw gekommen. Einsatzkräfte bargen die beiden Fahrer und eine weitere Person aus ihren Fahrzeugen. Ein 50-Jähriger starb noch am Unfallort.

Fahrer missachtete rote Ampel

Laut Polizei war ein 50-jähriger Autofahrer gegen 00:45 Uhr am Sonntag durch den Flughafentunnel gefahren und wollte dort in Richtung Flughafen/Messe abbiegen. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Fahrer dabei über eine rote Ampel gefahren sein. Zur gleichen Zeit wollte der 48-jährige Fahrer eines Pkw in den Flughafentunnel abbiegen. Dabei kam es zur Kollision, bei der die beiden Fahrer und eine 16-jährige Beifahrerin schwer verletzt wurden.

Flughafenstrasse B312 zwischenzeitlich voll gesperrt

Durch den heftigen Zusammenprall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden laut Polizei auf rund 30.000 Euro. Um zu klären, wie es zu dem Unfall kam, war zwischenzeitlich ein Sachverständiger am Unfallort. Dies ordnete die Staatsanwaltschaft Stuttgart an. Die B312 musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Der Polizei zufolge gab es keine größeren Verkehrsbehinderungen.