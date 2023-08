Quereinstieg in die Kita: "Mit mehr Lebenserfahrung etwas entwickeln"

Die neuen Azubis sind zwischen Mitte 20 und Ende 50 Jahre alt. Mit dem verkürzten und besser bezahlten Ausbildungsprogramm soll der Fachkräftemangel in Kitas gelindert werden. Start ist im September.

Das neue Ausbildungsprogramm "Direkteinstieg Kita" bietet Menschen mit Berufsausbildung einen Quereinstieg in die Pädagogik. Florian zum Beispiel war mal Schreiner, nun will er "mit mehr Lebenserfahrung etwas mit Kindern entwickeln", sagte er dem SWR. Er ist angetreten, um den Kindern einen schönen Tag zu machen. "Sie sind unsere Zukunft", fügt er hinzu. Mit Kindern hat der musikalische 35-Jährige mit den dunklen Locken schon immer gern zusammengearbeitet. Nach seinem Realschulabschluss und Erfahrungen an der Popakademie will Florian nun mit den jungen Menschen gemeinsam etwas entwickeln.

Schauspieler und Handwerker mit Lebenserfahrung

Über 100 Menschen aus sehr unterschiedlichen Berufsfeldern werden ab September als Kitabetreuerinnen und Betreuer arbeiten. Von der ehemaligen Schauspielerin bis zum Handwerker ist alles dabei. Auch die 49-jährige Birgit hat Lust auf berufliche Veränderung. Bis zum Ruhestand wollte sie nicht im Einzelhandel arbeiten – sondern neu anfangen. Sie weiß, was auf sie zukommt, und sie will etwas verändern.

"Kinder geben ein sehr direktes und unverfälschtes Feedback."

"Kinder geben ein sehr direktes und unverfälschtes Feedback", weiß sie. Die kleinen Menschen würden immer genau sagen, was ihnen gefällt und was eben nicht. Sie reizt das Echte und Klare an den Kindern.

Birgit Reissner möchte über einen Direkteinstieg in der Kita arbeiten. SWR Sissy Herneck

Allein in Baden-Württemberg fehlen derzeit laut Bertelsmannstiftung 39.000 Kitaplätze für unter Dreijährige. Der Druck ist da, sagt Gunnar Schwab, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Stuttgart. Die Ausbildung "Direkteinstieg Kita" soll deshalb nur zwei Jahren dauern. Damit ist die Ausbildung deutlich schneller zu Ende als die reguläre. Die dauert normalerweise drei Jahre. Außerdem erhalten die Auszubildenden von Anfang an bis zu 2.600 Euro. Bislang lag das Gehalt bei einer vergleichbaren Ausbildung laut Agentur für Arbeit bei etwa der Hälfte. Das höhere Gehalt für die insgesamt 105 neuen Azubis sei gerechtfertigt, da diese Menschen ja schon über eine Berufsausbildung verfügen und auch darin gearbeitet haben. Somit bringen sie viel Lebenserfahrung mit, so Schwab.

Die Hoffnung: Entlastung für Stuttgarter Kitas

Alle neuen Azubis haben neben einem erlernten Beruf mindestens einen Hauptschulabschluss. Die berufsfremden Auszubildenden sollen auch bereits während ihrer Lernphase mit an den Kitas arbeiten. Eingesetzt werden sollen sie bei städtischen Kitas aber auch bei verschiedenen kirchlichen Trägern und auch beim Kolping Bildungswerk. Die Hoffnung bei allen ist, dass die zusätzlichen 105 Arbeitskräfte Entlastung für Stuttgart bringen. Das Land Baden-Würtemberg gibt hier noch mehr Infos zum Ausbildungsprogramm "Direkteinstieg Kita".