In Weinheim sollen mehr Menschen für die Kinderbetreuung in Kitas qualifiziert werden. Die Stadt setzt als eine der ersten Kommunen in der Region auf ein neues Projekt.

Können Quereinsteiger eine Lösung sein für den Fachkräftemangel in Kitas? In Weinheim hofft man das. Deshalb bietet sie als eine der ersten Kommunen in der Region die Möglichkeit für einen schnellen Einstieg in den Beruf. Und zwar im Rahmen des Projektes "Direkteinstieg-Kita". Neues Projekt: "Direkteinstieg-Kita" Das Kultusministerium Baden-Württemberg hat gemeinsam mit der Agentur für Arbeit das Projekt "Direkteinstieg-Kita" entwickelt. Es soll Quereinsteiger mit bereits abgeschlossener Berufsausbildung für die Arbeit in Kindertagesstätten qualifizieren, so Andreas Haller von der Stadt Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis). In nur zwei Jahren zum Abschluss Innerhalb von zwei Jahren können die Auszubildenden des neu geschaffenen Bildungsganges den Beruf des sozialpädagogischen Assistenten erwerben. Üblicherweise dauert diese Ausbildung drei Jahre. Die verkürzte Dauer wird mit der bereits bestehenden Berufsausbildung begründet. "Die Berufsausbildung, die wir selbst durchführen, ist das wichtigste Instrument zur Personal-Gewinnung aktuell." Weinheim: Steigende Kinderzahlen erhöhen den Bedarf Die Kinderzahlen steigen - auch in Weinheim. Nicht zuletzt deswegen sei die Stadt sehr daran interessiert, die eigenen Ausbildungskapazitäten zu erhöhen. Das Projekt sei die beste Möglichkeit, um im Moment Personal zu gewinnen, so Haller weiter.