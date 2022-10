Ehemalige Gaststätte in Sinsheim soll Kita werden

per Mail teilen

In Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) soll eine ehemalige Gaststätte zu einem Kindergarten umgebaut werden. Darüber soll der Gemeinderat entscheiden.

Die frühere Gaststätte des Kleintierzuchtvereins im Sinsheimer Stadtteil Eschelbach soll in einen Kindergarten umgewandelt werden. Sie steht seit 2018 leer und war 2014 ins Eigentum der Stadt übergegangen. Nachdem die Stadt dem Pächter dann 2018 wegen rückständiger Zahlungen gekündigt hatte, fand sie keinen Nachfolger.

Zu wenig Plätze für Kinderbetreuung

Wegen der angespannten Situation bei der Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen, so die Stadtverwaltung, sei nun die Idee einer Umnutzung der Gaststätte entstanden. Dort könnten zwei Gruppen mit je 25 Kindern untergebracht werden. Ein Träger interessiere sich auch schon für das Gebäude. Dieser betreibt bereits Krippen in Sinsheim. Wenn der Gemeinderat zustimmt, soll das ehemalige Lokal für 1,2 Millionen Euro in eine Kindertagesstätte umgebaut werden.