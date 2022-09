Kein Kita-Platz: Eltern klagen gegen die Stadt Mannheim

per Mail teilen

Viele Eltern, die nach einem Kindergartenplatz in Mannheim suchen, haben noch keinen gefunden. In diesem Jahr wurden fünf Klagen beim Verwaltungsgericht Karlsruhe eingereicht.

Die Anzahl der Klagen und die finanziellen Auswirkungen für die Stadt waren am Dienstag Thema im Bildungsausschuss des Mannheimer Gemeinderates. Nach Angaben von Bildungsbürgermeister Dirk Grunert (Grüne) kommen die aktuellen Klagen aus den Stadtteilen Franklin und Jungbusch.

Stadt Mannheim muss zahlen

Im Schuljahr 2020/2021 habe die Stadt aus diesem Grund Entschädigungen in Höhe von insgesamt 16.600 Euro bezahlen müssen. Wie viel es in diesem Jahr sein wird, könne man noch nicht sagen, so Grunert.

Platz im Kindergarten: Nachfrage groß - Angebot klein

Einen Platz im Kindergarten zu bekommen, ist für Eltern von Drei- bis Sechsjährigen in Mannheim zur Zeit so schwer wie selten. Selbst Vier- oder Fünfjährige stehen auf der Warteliste - und das, obwohl es in Deutschland seit 2013 einen Rechtsanspruch auf einen Platz gibt.

Problem auch: Zu wenig Erzieherinnen und Erzieher

Diesem Rechtsanspruch kann die Stadt Mannheim eigenen Angaben zufolge in vielen Fällen nicht nachkommen. Das liege zum einen daran, dass laut Stadtverwaltung in den letzten Jahren deutlich mehr Kinder geboren wurden als man prognostiziert hatte. Zum anderen gebe es aktuell zu wenig Erzieherinnen und Erzieher. Darüber hinaus haben in Mannheim vor kurzem ein katholischer und zwei evangelische Kindergärten dicht gemacht. Das habe die ohnehin schwierige Situation noch einmal verschärft.