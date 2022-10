per Mail teilen

In Baden-Württemberg gibt es im kommenden Jahr zu wenig Kita-Plätze. Zu diesem Schluss kommt die Bertelsmann-Stiftung.

Eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung sieht perspektivisch einen Mangel an Kita-Plätzen - rund 58.000 Positionen fehlten. Besonders junge Eltern in Baden-Württemberg könnten daher 2023 in die Röhre schauen, wenn sie im nächsten Jahr einen Betreuungsplatz für ihr Kind suchen.

Die Studie, die am Donnerstag vorgestellt werden soll, bescheinigt dem Land zwar einen massiven Ausbau der Kita-Plätze in den vergangenen Jahren. Dennoch kann die Nachfrage der Eltern nicht gedeckt werden. Bei den Kindern unter drei Jahren liegt der Bedarf bei 41 Prozent, doch nur 29 Prozent der erforderlichen Plätze stehen zur Verfügung - was einer Lücke von zwölf Prozent beziehungsweise 39.000 Plätzen entspricht.

Studie: Rechtsanspruch nicht erfüllt

Bei den über Dreijährigen sieht die Lage besser aus - hier klafft zwischen Angebot und Nachfrage eine Lücke von drei Prozent - rund 18.000 fehlende Kita-Plätze.

Situation um Kita-Plätze "untragbar"

Aus Sicht der Bertelsmann-Stiftung belegen die Zahlen, dass der gesetzlich verankerte Rechtsanspruch auf eine Kindertagesbetreuung nicht erfüllt werden kann. "Das ist in doppelter Hinsicht untragbar: Die Eltern werden bei der Betreuung ihrer Kinder nicht unterstützt, während Kindern ihr Recht auf professionelle Begleitung in ihrer frühen Bildung vorenthalten wird", sagte Kathrin Bock-Famulla, Expertin für frühkindliche Bildung bei der Stiftung.

Kommunen stellen Forderungen an das Land BW

Die Kommunen in Baden-Württemberg hatten zuletzt im Sommer Alarm geschlagen, weil der Rechtsanspruch wegen des dramatischen Fachkräftemangels faktisch nicht mehr erfüllt werden könne. Sie forderten das Land auf, die Sonderregeln für den Personalschlüssel und die Gruppengröße aus der Corona-Zeit zu verlängern.

"Die Reduzierung von Öffnungszeiten, Schließung von Gruppen und der Abbau von Plätzen ist in weiten Teilen Baden-Württembergs bereits heute bittere Realität", erklärten Gemeinde-, Städte- und Landkreistag damals. Für die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern ist das Land zuständig.