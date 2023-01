Mannheim: Rund 700 Kita- und Krippenplätze fehlen

Viele Eltern in der Region Rhein-Neckar suchen erfolglos nach einem Krippen- oder Kitaplatz. Alleine in Mannheim fehlen laut Stadt zurzeit rund 700 Betreuungsplätze.

Grund dafür sei unter anderem der Personalmangel. Die Stadt will aber in Zukunft nach eigenen Angaben neue Kitas schaffen. Denn die Nachfrage nach Betreuungsplätzen ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, so eine Sprecherin der Stadt Mannheim auf SWR-Anfrage. Die Bevölkerungsprognose spreche vor allem für eine Zunahme an Kindern im Vorschulalter. Deshalb müsse die Stadt auch weiterhin neue Betreuungsplätze schaffen, so die Sprecherin weiter.

Stadt Heidelberg sucht nach Erzieherinnen und Erziehern

Etwas besser sieht es in Heidelberg aus. Nach Angaben der Stadt finden alle Kinder einen Platz in Krippe oder Kita. Allerdings gibt es auch in Heidelberg weiterhin freie Stellen für Erzieherinnen und Erzieher, sagte eine Sprecherin dem SWR. Grundsätzlich könnten aber alle Betreuungsplätze belegt werden. Durch die angespannte Personalsituation komme es aber immer wieder vor, dass einzelne Gruppen kurzzeitig geschlossen und Öffnungszeiten verkürzt werden.

Kitas im Rhein-Neckar-Kreis spüren Fachkräftemangel

Im Rhein-Neckar-Kreis hat sich die Zahl der Kinder auf der Warteliste für einen Kitaplatz 2022 im Vergleich zum Vorjahr etwas verringert, so eine Kreissprecherin (Stand: Ende Januar 2023). Aber auch hier mache sich der Fachkräftemangel bemerkbar. Neu gebaute oder erweiterte Kitas könnten deshalb oft nicht rechtzeitig in Betrieb genommen werden, so der Kreis gegenüber dem SWR.