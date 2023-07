Gewalt gegen queere Menschen nimmt zu. Mit dem Motto "Nicht mit uns!" legt der CSD Stuttgart in diesem Jahr den Fokus darauf. Für Paul endete der CSD-Besuch im letzten Jahr im Krankenhaus.

"Nicht mit uns! Gemeinsam sicher und stark" ist das Motto des diesjährigen Christopher Street Days (CSD) in Stuttgart, der "Stuttgart Pride", bei der wieder tausende Menschen aus der LSBTTIQ-Community demonstrieren und feiern werden. Veranstaltungen zum CSD laufen schon seit drei Wochen. Wenn jetzt am Samstag mit Demonstration und Kundgebung der Höhepunkt naht und rund eine halbe Million Menschen erwartet werden, will auch Paul (Name geändert) wieder dabei sein.

Diese Schuhe trug Paul vergangenes Jahr beim CSD. SWR

Nach CSD in Stuttgart: Angepöbelt, verfolgt und zusammengeschlagen

Selbstverständlich ist das nicht. Denn Paul hat im letzten Jahr nach der CSD-Parade auf dem Heimweg Hass und Gewalt erfahren. Er war zusammen mit seinem besten Freund auf dem Rückweg vom CSD, als die beiden von einem Mann und einer Frau - wie sich im Nachhinein herausstellte, war es ein Ehepaar - angepöbelt und verfolgt wurden.

Das Ehepaar stieg mit den jungen Männern in den Bus ein, verfolgte die beiden und schlug sie zusammen, als Paul und sein Kumpel aus dem Bus ausgestiegen waren. "Sie hat mich an den Haaren gezogen, er ist dann auf mich zugekommen, die entsprechenden Sekunden fehlen mir dann. Ich weiß nur noch, wie ich auf dem Boden liege, beide Täter brüllend über mir, ich Schmerzen habe und am ganzen Körper zittere", schildert Paul sein Erlebnis.

Wofür stehen LGBTIQ und LSBTTIQ? LGBTIQ ist eine aus dem englischen Sprachraum übernommene Abkürzung für Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, Intersex, Queer. Daneben existieren ähnliche Abkürzungen, im Deutschen ebenfalls geläufig: LSBTTIQ für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, transsexuell, intersexuell und queer.

Täter ermittelt und verurteilt

Zwei Leute hätten geholfen, der Rest im voll besetzen Bus habe nicht reagiert, erzählt er weiter. Paul und sein bester Freund haben Anzeige erstattet. Die Täter konnte die Polizei ermitteln. Sie kamen im Frühjahr vor Gericht und wurden zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Paul: körperliche Wunden verheilt, seelische nicht

Als "Scheiß Schwuchtel" beschimpft und mit dem Satz "Man wisse, wo er wohnt" bedroht zu werden, hängt Paul immer noch nach. Manchmal hat er immer noch Angst, auf die Straße zu gehen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Eine Therapie hilft ihm, das Geschehene zu verarbeiten. Nichtsdestotrotz, Paul geht auch dieses Jahr auf den CSD nach Stuttgart. "Ich werde aufstehen und laut sein!", sagt er. "Ich werde mich nicht kleinkriegen lassen."

Hunderttausende feierten 2022 den CSD in Stuttgart (Archivbild). SWR

Stuttgarter CSD-Parade 2023 soll die größte aller Zeiten werden

Im vergangenen Jahr waren so viele beim CSD in Stuttgart wie nie zuvor. Dieses Jahr soll die Parade noch größer werden, allein bei den sogenannten Formationen, die am Umzug teilnehmen, haben sich 30 Prozent mehr angemeldet, so die Veranstalter, die Interessengemeinschaft (IG) CSD Stuttgart e.V.. Man rechnet mit einer halben Million Zuschauerinnen und Zuschauern.

Die Polizei erhöht dementsprechend die Zahl der Einsatzkräfte, wie ein Sprecher dem SWR sagte. Polizistinnen und Polizisten in Uniform und in Zivil werden zu Fuß, auf dem Rad und dem Motorrad nicht nur den Verkehr regeln, sondern auch aufmerksam beobachten, sollte es zu Konfrontationen oder Übergriffen kommen.

"Nicht mit uns! Gemeinsam sicher und stark" ist das Motto des Stuttgarter CSDs 2023. SWR

CSD-Team hält direkten Kontakt zu Polizei und DRK

Für die IG CSD Stuttgart heißt das, möglichst gut vorbereitet zu sein und das ehrenamtliche Team bis ins Detail zu schulen. Ausgestattet mit T-Shirts auf denen "Team" steht, werden sich die Helferinnen und Helfer, wie auch während der vergangenen Jahre, unters Volk mischen. Sollte jemand angepöbelt oder angegriffen werden, wollen sie zur Stelle sein. Die Helferinnen und Helfer stehen in direktem Kontakt mit der Polizei und dem Deutschen Roten Kreuz, wenn schnell Hilfe benötigt werden sollte, erklärt Detlef Raasch vom Vorstandsteam. Die Stimmung sei zwar gut vor der Parade, aber doch auch verängstigt, sagt er.

"Die Stimmung ist gut, aber doch verängstigt."

Aufgrund der letzten Jahre, in denen bei und vor allem nach vielen CSD-Demonstrationen in Baden-Württemberg und bundesweit die Angriffe zugenommen haben, sei es eine schwierige Situation, aber die Community lasse sich nicht unterkriegen.

Übergriffe nehmen zu Nach Informationen des Schwulen- und Lesbenverbandes Deutschland (LSVD) steigt die Zahl queerfeindlicher Hasskriminalität in Deutschland kontinuierlich an. Nach fast jedem Pride-Wochenende gäbe es Berichte über Übergriffe auf und am Rande von CSD-Demonstrationen. Doch nur ein Bruchteil dieser Hasskriminalität werde bislang erfasst und klassifiziert. Nur Bremen und Berlin hätten eine entsprechende Ausweisung in der Polizeilichen Kriminalstatistik, andere Bundesländer, also auch Baden-Württemberg, nicht. Die Dunkelziffer sei nach wie vor sehr hoch, denn nicht jede und jeder traue sich, Diskriminierung, Beleidigungen und Gewalt anzuzeigen. Hier sei die Politik gefragt, um Prävention und Schutzmaßnahmen zu verbessern. Die IG CSD Stuttgart hat im Vorfeld des diesjährigen CSDs selbst die Erfahrungen und Emotionen abgefragt. 373 Menschen haben dazu an der Befragung teilgenommen. 49 Prozent der Befragten fühlen sich im öffentlichen Raum sicher. 61 Prozent meiden Orte wie den Hauptbahnhof Stuttgart, die Stuttgarter Innenstadt bei Nacht oder Großveranstaltungen wie den Cannstatter Wasen beziehungsweise das Frühlingsfest. 57 Prozent der Befragten haben schon selbst Hasskriminalität erlebt, 73 Prozent wurden queerfeindlich beleidigt, 14 Prozent körperlich angegriffen.

Auch Raasch hat selbst schon Gewalt erfahren. Er wird seit anderthalb Jahren bedroht und hatte auch schon körperliche Auseinandersetzungen, sagt er. Doch er möchte dem Ganzen nicht so viel Raum geben. Er lasse sich von solchen Menschen nicht einschüchtern und mache weiter, so wie Paul. Paul wird in diesem Jahr darüber auf der Kundgebung nach der Demonstration sprechen. Es ist ihm wichtig zu schildern, was ihm im vergangenen Jahr passiert ist und was es mit ihm gemacht hat. Denn: "Ich habe Angst, dass wieder etwas passiert, keine Frage, und gleichzeitig bin ich ermutigt und bestärkt in meinem Kampf."