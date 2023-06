In Esslingen am Neckar findet an diesem Wochenende zum ersten Mal ein Christopher Street Day statt. Höhepunkt der Veranstaltungen war am Samstagnachmittag eine Parade durch die Stadt.

In vielen großen Städten gibt es den Christopher Street Day (CSD) - nun auch in Esslingen. Der Tag oder die Tage an denen gefeiert wird, machen jährlich auf die Gleichstellung von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans- und intersexuellen Menschen aufmerksam. "Wir gehen für queere Rechte in Esslingen und darüber hinaus auf die Straße", ist auf der Internetseite des CSD-Esslingen zu lesen. Das Motto der Feier lautet: "Esslingen is coming out!" Mehr Sichtbarkeit für queeres Leben Eine Gruppe junger Menschen hat das Event für Esslingen organisiert. Hauptveranstaltung war eine Demo-Parade am Samstagnachmittag durch die Stadt. Danach wird auf dem Marktplatz bei einer Hocketse weitergefeiert. Für Samstagabend war noch eine "Dragshow" und mehrere queere Kurzfilme im Kommunalen Kino geplant. Die Veranstalter wollen mehr Aufmerksamkeit für queeres Leben erreichen und richten mit dem CSD vor allem Forderungen an die Stadtverwaltung. Sie wollen damit insgesamt mehr Sichtbarkeit erzeugen.