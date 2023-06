Etwa 1.000 Menschen bei Christopher Street Day in Reutlingen

Mit Regenbogenfahnen zog der bunte Demonstrationszug am Samstagnachmittag durch Reutlingen. Die Veranstalter des Christopher Street Days sind überwältigt vom hohen Besucherandrang.

In Reutlingen hat am Samstag erstmals ein Christopher Street Day (CSD) stattgefunden. Laut Polizei sind gut 1.000 Menschen auf die Straße gegangen, um für die Rechte von sexuellen Minderheiten zu demonstrieren.

Rund 1.000 Leute haben friedlich demonstriert

Die Demo am Samstagnachmittag startete am Listplatz und führte am Rathaus vorbei zum Kulturplatz. Im Anschluss fand eine Kundgebung statt. Laut Polizei lief die Veranstaltung friedlich. Im Vorfeld hatte es in den sozialen Medien teils schwere Gewaltandrohungen gegen die Demonstrierenden gegeben, so die Veranstalterinnen und Veranstalter vom "CSD Reutlingen e.V.". Außerdem hätten sie Hinweise auf eine rechte Gegendemo erhalten. Dies konnte die Polizei am Samstagnachmittag aber nicht bestätigen.

Die Parade beim CSD in Reutlingen war bunt! SWR

Der erste CSD in Reutlingen war für die Veranstalter ein voller Erfolg. Mit den rund 1.000 Besuchenden sei man mehr als zufrieden, so Maximilian Berg vom Organisationsteam. Vorab habe man nur etwa mit der Hälfte gerechnet.

"Ich bin überwältigt, wie viele Menschen mit uns den CSD gefeiert haben. Gemeinsam mit all den Leuten für unsere Rechte einzustehen ist einfach wundervoll."

Die Polizei zählte bei Demo und Kundgebung rund 1.000 Teilnehmende. SWR

Den Verein "CSD Reutlingen e.V." hat Berg mit einigen Freunden im März gegründet. Das Ziel des Vereins: In Reutlingen Sichtbarkeit und Sicherheit für Menschen schaffen, die aufgrund ihrer Sexualität diskriminiert werden. Auch in den nächsten Jahren will das Team weitere Paraden in Reutlingen austragen. Man sei gekommen, um zu bleiben, sagt Berg mit Blick auf die Zukunft.

Auch kostenlose Umarmungen gab es beim Reutlinger CSD. SWR

Was ist der Christopher Street Day?

Der Christopher Street Day, kurz CSD oder auch "Pride" genannt, ist ein Fest-, Gedenk- und Demonstrationstag. An diesem Tag geht es um die Rechte von sogenannten "queeren" Personen. Also Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender-Personen und Intersexuelle. Die Teilnehmenden wollen Zeichen gegen Diskriminierung und Ausgrenzung setzen.

Der CSD erinnert an einen Aufstand von sexuellen Minderheiten gegen willkürliche Polizeigewalt in der Christopher Street in New York im Jahr 1969.