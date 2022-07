CSD Stuttgart: Demo für buntere und vielfältigere Gesellschaft

Beim Christopher Street Day ziehen am Samstag 100 Formationen durch die Stuttgarter Innenstadt. Dabei geht es auch um die zunehmende Gewalt gegenüber der Regenbogen-Community.

Der Christopher Street Day findet in Stuttgart zum ersten Mal wieder so statt wie in Vor-Corona-Zeiten. Der Veranstalter erwartet hunderttausende Besucherinnen und Besucher und bei der Demonstration am Samstag (15:30 Uhr) dürfen wieder Wagen durch die Innenstadt ziehen. Im Vorjahr waren nur Fußgruppen erlaubt.

CSD Stuttgart: Route führt durch die Innenstadt

Für die Demonstration haben sich 100 Formationen angemeldet - so viele wie noch nie. Der Demo-Zug führt vom Erwin-Schöttle-Platz über die Tübinger Straße und die Eberhardstraße bis hin zur Planie. Während der Parade bleiben einige Straßen gesperrt, deswegen können Tiefgaragen entlang der Demo-Strecke nach Angaben der Stuttgarter Polizei nicht angefahren werden.

Um 18:30 Uhr folgt eine Kundgebung auf dem Stuttgarter Schlossplatz, unter anderem mit Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne), der Schirmfrau des CSD. Um 19:30 Uhr eröffnen die Veranstalter dann das Straßenfest auf dem Markt- und Schillerplatz sowie der Kirchstraße.

Forderung nach Gleichberechtigung und gesellschaftlicher Akzeptanz

Den Christopher Street Day gab es in Stuttgart zum ersten Mal im Jahr 1979. "Stuttgart war damals neben Berlin und Bremen die einzige Stadt, in der es einen CSD gab", erzählte Stuttgarts Oberbügermeister Frank Nopper (CDU) beim CSD-Empfang im Rathaus Mitte Juli. Damals sei der CSD nur ein überschaubares Treffen gewesen, nicht zu vergleichen mit der Resonanz von heute.

"Im Idealfall würden wir so gut und so harmonisch zusammenleben, dass es gar keine Rolle spielen würde und gar kein Thema mehr wäre, welche Orientierung wir haben."

Dass dieser Idealfall noch lange nicht erreicht ist, zeigen jüngste Angriffe und Anfeindungen auf Menschen der Regenbogen-Community - auch in Baden-Württemberg. Beim CSD in Karlsruhe im Juni sollen beispielsweise Teilnehmende von einer Gruppe attackiert worden sein. Dabei wurden sechs Menschen leicht verletzt, zudem soll eine Regenbogenfahne angezündet worden sein.

Gedenkminute für Opfer aus LSBTTIQ-Community

Am Samstag soll es daher um 19:30 Uhr, vor der Eröffnung des Straßenfests, wegen der zunehmenden Hasskriminalität gegen Menschen aus der LSBTTIQ-Community eine Gedenkminute für alle Opfer geben.

Motto beim CSD Stuttgart: "Community. Kraft. Europa." Der Begriff "Community" beschreibe alle Menschen, die sich der LSBTTIQ-Szene zugehörig fühlen - also der Gemeinschaft von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgender, transsexuellen, intersexuellen und queeren Menschen, so CSD-Vorstand Detlef Raasch. "Kraft" sei die Eigenschaft, die sich die Szene aneignen müsse, um Hass-Kriminalität, Gewaltübergriffen und anderen Straftaten zu widerstehen. Und "Europa" richte die Aufmerksamkeit auf EU-Länder, in denen die Rechte der Szene immer noch mit Füßen getreten werde.

Die Stuttgarter Polizei wird am Samstag mit etwas mehr Einsatzkräften als noch in Vor-Corona-Zeiten vor Ort sein. Grund dafür ist, dass sie nach eigenen Angaben mit insgesamt mehr Teilnehmenden sowie Besucherinnen und Besuchern rechnet.

