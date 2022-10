per Mail teilen

SPD und FDP wollen wohl wegen der sogenannten Polizei-Affäre die Entlassung von Innenminister Strobl beantragen. Ministerpräsident Kretschmann bezeichnete dies als ungewöhnlich.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) soll nach dem Willen von SPD und FDP im baden-württembergischen Landtag entlassen werden. Die beiden Oppositionsfraktionen bereiten nach SWR-Informationen am heutigen Dienstag einen entsprechenden Antrag vor. Strobl steht im Zusammenhang mit einer Polizei-Affäre in der Kritik. Er hatte ein Anwaltsschreiben an einen Journalisten weitergereicht.

Kretschmann: Vorgehen der Opposition "ungewöhnlich"

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte am Dienstagmittag bei der Regierungspressekonferenz, es laufe in der Sache noch immer ein Untersuchungssausschuss. "Das finde ich jetzt schon ungewöhnlich, dass möglicherweise vor Abschluss eines Untersuchungsaussschusses solch ein Antrag gestellt wird. Aber das liegt im Befinden der Opposition", sagte Kretschmann.

Es gebe die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, die Ermittlungen gegen Strobl gegen eine Geldauflage einzustellen. Die Annahme dieses Angebotes sei kein Schuldeingeständnis. Weil die Regierungsarbeit sonst belastet würde, hält Kretschmann es nach eigenen Worten für vernünftig, dass Strobl sich dafür entschieden habe, die Geldauflage in Höhe von 15.000 Euro zu bezahlen. Die Staatsanwaltschaft könne solche Angebote schließlich nur machen, wenn eine weitere Verfolgung nicht im öffentlichen Interesse wäre. "Deswegen gibt es keinen Grund für mich, dass ich mit Thomas Strobl nicht weiter zusammenarbeite."

Entlassungsantrag am Mittwoch im BW-Landtag?

Falls die Fraktionen von SPD und FDP dem Entlassungsantrag zustimmen, soll er am Mittwoch in die Sitzung des baden-württembergischen Landtags eingebracht werden. Einzelheiten dazu wollen die Fraktionschefs Andreas Stoch (SPD) und Hans-Ulrich Rülke (FDP) am Dienstagnachmittag bekannt geben.

Strobl hatte angekündigt, ein Angebot der Staatsanwaltschaft annehmen zu wollen, dass die Ermittlungen gegen eine Geldauflage von 15.000 Euro eingestellt werden. SPD und FDP hatten daraufhin erneut Strobls Rücktritt gefordert.

Innenminister Thomas Strobl CDU) musste sich vor wenigen Tagen im Landtags-Untersuchungsausschuss den Fragen der Abgeordneten zur Polizei-Affäre stellen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod (Archivbild)

Kretschmann gab Strobl in Affäre Rückendeckung

Die Oppositionsparteien wollen mit einer Abstimmung über den Entlassungsantrag offenbar testen, ob die Abgeordneten der grün-schwarzen Koalition Strobl genauso stützen wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Der grüne Regierungschef hatte am Freitag erklärt, mit der Einstellung des Verfahrens sei die Sache für ihn geklärt. Strobl selbst hat einen Rücktritt abgelehnt.

Ermittlungen gegen Polizeiinspektor

Innenminister Strobl ist unter Druck geraten, weil er in einer Affäre um sexuelle Belästigung in der Polizei ein Anwaltsschreiben an einen Journalisten weitergegeben hatte. Hintergrund sind Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen den ranghöchsten Polizisten im Land, den Inspekteur der Polizei. Die Opposition wirft Strobl Geheimnisverrat und einen Verstoß gegen den Datenschutz vor. Der Minister hat sein Vorgehen immer wieder verteidigt: Er habe das Interesse der Öffentlichkeit als gewichtiger eingeschätzt als den Datenschutz.