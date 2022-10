Die CDU-Fraktion BW hat sich in der Polizei-Affäre auf die Seite von Innenminister Strobl (CDU) gestellt. Dieser will ein Angebot der Staatsanwaltschaft annehmen - muss heute aber wieder Rede und Antwort stehen.

In der Affäre um sexuelle Belästigung in der Polizeiführung wird Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Freitag erneut vor dem Untersuchungsausschuss des baden-württembergischen Landtags aussagen. Eigentlich hatten sich SPD und FDP darauf eingestellt, dass es dabei schwerpunktmäßig um die Beförderungspraxis der Polizei gehen wird. Nun rückt die Brief-Affäre wieder ins Zentrum. Die Opposition wirft ihm Geheimnisverrat vor. Strobl will nun, wie am Donnerstagabend bekannt wurde, ein Angebot der Staatsanwaltschaft annehmen, das Ermittlungsverfahren gegen ihn in diesem Zusammenhang einzustellen.

Verfahren gegen Strobl soll gegen Geldauflage eingestellt werden

Im Laufe des Donnerstags erfuhr der SWR aus Koalitionskreisen, dass das Ermittlungsverfahren gegen Strobl gegen Zahlung einer Geldauflage von 15.000 Euro eingestellt werden soll. Der Innenminister will das Angebot der Staatsanwaltschaft annehmen und hatte die CDU-Fraktion in einer Sondersitzung um Rückendeckung gebeten.

"Entgegen dem Rat und der Rechtsauffassung meiner Anwälte beabsichtige ich, dem Vorschlag der Staatsanwaltschaft zuzustimmen, das Ermittlungsverfahren einzustellen und in diesem Zusammenhang 15.000 Euro zu zahlen", so Strobl in einer Pressemitteilung. Die Geldzahlung sei alleine der zügigen Beendigung des Verfahrens geschuldet. Er wolle sich als Innenminister "voll und ganz auf die Gewährleistung der Inneren Sicherheit" konzentrieren können. Vorbestraft wäre Strobl nach Zahlung der Geldauflage nicht.

CDU-Fraktion stellt sich hinter Strobl

Die CDU-Fraktion Baden-Württemberg will Strobl den Rücken stärken. Das teilte Fraktionschef Manuel Hagel (CDU) am späten Donnerstagabend nach einer Fraktionssondersitzung in Stuttgart mit. Im aktuellen "möglichen Sachverhalt" sehe die CDU-Landtagsfraktion "keinen Grund für einen Rücktritt", so auch die Fraktion in einer Pressemitteilung in der Nacht zum Freitag. Niemand habe ein Interesse, die grün-schwarze Koalition ins Wanken zu bringen, hieß es bereits vor der Sitzung aus der Fraktion. Nach SWR-Informationen sind auch die Grünen bereit, den Innenminister zu stützen, wenn seine Partei zu ihm hält.

Opposition fordert Rücktritt von Strobl

Der SPD-Landesvorsitzende Andreas Stoch forderte nach Bekanntwerden der Geldauflage den Rücktritt von Innenminister Strobl. Strobl räume mit der Annahme der Geldauflage seine strafrechtliche Verantwortlichkeit ein, schreibt Stoch bei Twitter. Und an den grünen Ministerpräsident Winfried Kretschmann gerichtet: "Wie soll so jemand im Amt des Verfassungsministers bleiben?"

Hintergrund der Affäre

Strobl ist unter Druck geraten, weil er in einer Affäre um sexuelle Belästigung in der Polizei ein Anwaltsschreiben an einen Journalisten weitergegeben hatte. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Strobl. Die Opposition wirft dem CDU-Politiker deshalb Geheimnisverrat und einen Verstoß gegen den Datenschutz vor. Strobl selbst ist sich keiner Straftat bewusst: "Die Information der Öffentlichkeit über den Inhalt des Schreibens hätte besser gemacht werden können, eine Straftat war sie freilich nicht", so der Innenminister in einer Pressemitteilung am späten Donnerstagabend.

Polizeiinspekteur soll Kollegin sexuell belästigt haben

Hintergrund sind Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen den ranghöchsten Polizisten im Land, den Inspekteur der Polizei. Der soll versucht haben, eine Kollegin zum Sex zu überreden. Dabei soll er auch darauf hingewiesen haben, dass er über ihre Beförderung entscheide. Seit November ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen ihn.

Strobl steht ebenfalls unter Druck, weil er einen Journalisten dazu angestiftet haben soll, aus Verfahrensakten zu zitieren. Die Opposition wirft dem CDU-Politiker seit Monaten Geheimnisverrat und einen Verstoß gegen den Datenschutz vor. Auch gegen den Reporter wird ermittelt. Dieser lehnte nach Angaben der Zeitung das Angebot der Einstellung gegen Geldauflage ab.