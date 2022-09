Der Inspekteur der Polizei ist der ranghöchste Polizeivollzugsbeamte in Baden-Württemberg und der ranghöchste uniformierte Beamte. Laut dem baden-württembergischen Innenministerium obliegt ihm die Steuerung und Koordinierung zentraler vollzugspolizeilicher Aufgaben sowie die Verantwortung über das strategische Controlling und Qualitätsmanagement. Außerdem verantwortet er die interne Revision, also die Überwachung der polizeilichen Arbeitsprozesse auf Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit. In besonderen Fällen, zum Beispiel bei landeseinheitlichen Einsätzen, kann er die Führung von Polizeikräften des Landes übernehmen. Er vertritt die Belange des Innenministeriums auf Bundesebene hinsichtlich Führung, Einsatz und Kriminalitätsbekämpfung der Polizei.