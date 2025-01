Wohnhaus mit Werkstatt in Edingen-Neckarhausen abgebrannt

In Edingen-Neckarhausen musste die Feuerwehr am Freitagabend zu einem Großbrand ausrücken. Ein Wohnhaus mit angeschlossener Werkstatt stand in Flammen.

In Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Freitagabend ein Haus in Brand geraten. Laut Polizei handelt es sich um ein Gebäude, in dem im Erdgeschoss eine Werkstatt ist. Das Feuer wurde gegen 19:20 Uhr gemeldet. Als die Feuerwehr vor Ort war, stand das Gebäude bereits lichterloh in Flammen. Angrenzende Häuser wurden geräumt. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf andere Gebäude übergreifen. Priebe/pr-video Anwohner müssen Häuser verlassen Das ausgebrannte Gebäude ist einsturzgefährdet. Die Bewohner kamen vorläufig bei Bekannten unter. Auch die Bewohner der Nachbargebäude mussten sich vorübergehend eine andere Bleibe suchen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Höhe des Sachschadens wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.