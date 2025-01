Ein Feuer hat im Dezember die Salz- und Kristall-Therme des Weinheimer Freizeitbades Miramar zerstört. Die Therme soll wieder aufgebaut, das Bad schon bald wieder geöffnet werden.

Die Betreiber des Weinheimer (Rhein-Neckar-Kreis) Freizeitbades Miramar planen aktuell den Neubau der Therme, die im Dezember bei dem Brand zerstört wurde - und zwar genauso, wie sie vor dem Brand aussah. Das teilten die Betreiber am Freitag schriftlich mit. Die Therme ist ein Teil des Miramar-Komplexes und grenzt an den Bereich des Freizeitbades. Bei dem Brand wurde auch ein Teil des Freizeitbades vor allem durch Ruß und Löschwasser der Feuerwehr beschädigt. Es könne sein, dass Außenwände und Bodenplatte der Therme nicht ersetzt werden müssten, so die Betreiber. Das werde aber noch geprüft. Wenn die Prüfung positiv ausfallen sollte, könnte der Neubau der Therme schon demnächst beginnen, sagte ein Sprecher der Geschäftsführung dem SWR. Dann könnte sie im Dezember 2025 bereits wieder in Betrieb genommen werden.

Verwüstung in der Therme des Weinheimer Freizeitbades Miramar nach dem Brand im Dezember 2024 SWR

Brand im Miramar: Ursache wohl defekter Wäschetrockner

Ursache für den Brand der Therme des Freizeitbades Miramar in der Nacht vom 8. auf den 9. Dezember 2024 war laut Geschäftsführung ein technischer Defekt. Laut einem Bericht der "Weinheimer Nachrichten " war ein kaputter Wäschetrockner Auslöser des Feuers. Die Zeitung beruft sich dabei auf Informationen der Staatsanwaltschaft. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es keine. Der Wäschetrockner befand sich nach Angaben eines Miramar-Sprechers in einem Wirtschaftsraum zwischen Freizeitbad und Therme. Die Höhe des Schadens, der durch den Brand entstanden ist, schätzen die Betreiber auf über zehn Millionen Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Miramar in Weinheim soll im Frühjahr wieder öffnen

Ab März oder April soll das Freizeitbad wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet sein. In der Mitteilung wird Miramar-Geschäftsführer Nicolas Steinhart zitiert, wonach man im Freizeitbad bereits "mit der Reinigung und Reparatur vor allem im Bereich der zentralen Sanitäranlage und der Umkleide" begonnen habe. Ziel sei die Wieder-Eröffnung des Bades im Frühjahr.

Das Miramar ist in drei Bereiche aufgeteilt: das Familienbad mit Wellenbad und zehn Rutschen, eine Saunalandschaft mit eigenem Sandstrand am Waidsee mit neun Saunen und einem Dampfbad sowie die Salz- und Kristall-Therme. Laut den Betreibern besuchen im Schnitt rund 700.000 Gäste das Bad pro Jahr.