Innerhalb von knapp zwei Wochen haben mehr als 10.000 Menschen eine Unterschriftenliste für den Erhalt des Mannheimer Kaufhofs unterzeichnet. Auch im Internet gibt es eine Petition.

Der Betriebsrat der Mannheimer Kaufhof-Filiale am Paradeplatz will am Dienstag eine erste Unterschriftenliste für den Erhalt des Warenhauses an Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) übergeben - zu Beginn der Sitzung des Gemeinderats . Die Unterschriftenaktion läuft laut der Gewerkschaft ver.di seit dem 1. Mai. Mittlerweile haben bereits 10.000 Menschen unterschrieben.

Zusätzlich Online-Petition gestartet

Parallel dazu hat ver.di Rhein-Neckar eine Online-Petition für den Erhalt von Galeria Kaufhof am Paradeplatz gestartet. Sie läuft seit dem 6. Mai. Dort haben schon gut 1.100 Menschen unterschrieben.

Mannheim braucht den Kaufhof auch als einen Anker in der Innenstadt.

Der Kaufhof am Paradeplatz soll Ende August geschlossen werden. 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden dann ihre Arbeitsplätze verlieren. Das Hauptproblem der Filiale ist laut dem Betriebsrat die hohe Miete, die für die Filiale fällig ist. Deswegen soll mit der Eigentümerin des Gebäudes, der insolventen Signa-Gruppe, noch verhandelt werden, ob die Miete nicht gesenkt werden kann.

Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) hatte bereits zugesagt, dass er sich für den Erhalt der Filiale in Mannheim einsetzt. Er steht nach eigenen Angaben schon seit mehreren Wochen in Kontakt mit der Geschäftsführung und den Mitarbeitenden.