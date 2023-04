Trauerfeier für getötete Brüder in Mosbach

Bei einem Gottesdienst in Mosbach ist der zwei getöteten Grundschüler gedacht worden. Sie waren an Ostern tot in der Wohnung ihrer Mutter in Hockenheim aufgefunden worden.

