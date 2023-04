Trauergottesdienst für tote Brüder in Hockenheim: "Aus Ostern wurde Karfreitag"

Rund 200 Menschen in St. Georgs-Kirche

In Hockenheim haben rund 200 Menschen an einem öffentlichen Trauergottesdienst teilgenommen. Sie gedachten der beiden Brüder, die tot in der Wohnung ihrer Mutter gefunden wurden.

Zu dem ökumenischen Trauergottesdienst hatten die evangelische und die katholische Kirchengemeinde in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) in die St. Georgs-Kirche im Stadtzentrum eingeladen. Etwa 200 Menschen kamen am Freitagabend dorthin, um gemeinsam zu trauern, zu beten und ihrer Betroffenheit Ausdruck zu verleihen. Video herunterladen (13,7 MB | MP4) Auch Polizeibeamte und Hockenheimer Rathauschef bei Gottesdienst Unter den Besuchern in der Kirche war neben dem Hockenheimer Oberbürgermeister Marcus Zeitler (CDU) auch eine Delegation des Polizeipräsidiums Mannheim. Darunter Polizeipräsident Siegfried Kollmar und nach SWR-Informationen Beamte, die bei dem Einsatz in Hockenheim am Ostersonntag dabei waren. Polizeibeamte hatten die beiden sieben und neun Jahre alten Brüder tot in ihren Betten in der Wohnung der Mutter gefunden. Zuvor hatte die Mutter sich schriftlich bei der Polizei gemeldet, sie habe "etwas Schlimmes" getan. Der Trauergottestdienst fand am Freitag in der St. Georgs-Kirche in Hockenheim statt SWR Ökumenischer Trauergottesdienst in Hockenheim Der katholische Pfarrer Christian Müller bezeichnete den Tod der Kinder als Geschehen, "mit dem wir als Menschen überfordert sind." "Wir suchen nach Sinn und Trost. Wir suchen nach Halt und Hoffnung. Heute ist kein Tag der Antworten, sondern ein Tag der Fragen." Tod der Kinder am Ostersonntag - "Aus Ostern wurde Karfreitag" Sein evangelischer Kollege, Pfarrer Michael Dahlinger, erinnerte in seiner Predigt daran, dass der Tod der beiden Kinder mit dem Osterfest zusammengefallen sei. "Mitten in die österliche Freude dann diese Schreckensnachricht. Aus Ostern wurde wieder Karfreitag." Kinder lebten hauptsächlich in Mosbach beim Vater Gegen die Mutter der beiden Kinder erging Haftbefehl, sie steht laut Staatsanwaltschaft unter Mordverdacht. Die Kinder lebten der Behörde zufolge hauptsächlich bei ihrem Vater in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis), sie waren über Ostern nur zu Besuch bei ihrer Mutter in Hockenheim. Die toten Kinder sind bereits obduziert worden, ein Ergebnis steht noch aus. Die Umstände des Todes der Kinder sind noch unklar.