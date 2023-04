Die Brüder, die am Sonntag tot in einer Hockenheimer Wohnung entdeckt wurden, lebten zuletzt beim Vater in Mosbach. Die Schule der beiden bereitet sich auf Trauerarbeit vor.

Die beiden in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) getöteten Kinder haben zuletzt bei ihrem Vater in Mosbach-Neckarelz (Neckar-Odenwald-Kreis) gelebt und sind dort auch zur Schule gegangen. Das haben die Staatsanwaltschaft Mannheim und die Stadt Mosbach dem SWR bestätigt. Allerdings seien die beiden sieben und neun Jahre alten Brüder regelmäßig bei der Mutter in Hockenheim zu Besuch gewesen.

Grundschule in Mosbach: Kriseninterventionsteam eingeschaltet

In der Grundschule in Mosbach-Neckarelz bereitet man sich nach SWR-Informationen auf den ersten Schultag nach den Osterferien am kommenden Montag vor. Um die Geschehnisse der vergangenen Tage mit den Mitschülerinnen und Mitschülern zu verarbeiten und Möglichkeiten der Trauerarbeit zu geben, ist dafür demnach auch ein Kriseninterventionsteam des Staatlichen Schulamtes eingeschaltet worden. Auch der Mosbacher Oberbürgermeister Julian Stipp (SPD) hat sich bereits mit Schulleitung und Lehrkräften der Grundschule getroffen.

"Wir in Mosbach sind tief betroffen von diesen tragischen Ereignissen. Unsere Gedanken sind bei der Familie, den Hinterbliebenen, Freunden und der Schulgemeinschaft."

Man sei im engen Austausch mit der Schule und treffe gemeinsame Vorbereitungen, um ab kommendem Montag mit "diesem Verlust umzugehen", so Oberbürgermeister Stipp.

Staatsanwaltschaft: Obduktionsergebnis kann mehrere Wochen dauern

Die Staatsanwaltschaft in Mannheim hat am Mittwoch bestätigt, dass der Vater der beiden sieben und neun Jahre alten Brüder in Mosbach wohne. Vor dem Wohnhaus dort liegen und stehen inzwischen Stofftiere und Kerzen. Die beiden Jungen waren am Ostersonntag tot in der Wohnung der Mutter in Hockenheim aufgefunden worden, die 43-Jährige steht unter Mordverdacht. Die Staatsanwaltschaft geht derzeit davon aus, dass sich bis zum Ergebnis der Obduktion der Leichen der beiden Jungen keine neuen Erkenntnisse ergeben werden. Bis ein solches Obduktionsergebnis vorliege, könne es mehrere Wochen dauern.