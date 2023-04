Nach dem Fund von zwei toten Kindern in Hockenheim ist Haftbefehl gegen die Mutter erlassen worden. Sie hat die Gewalttat an ihren Söhnen laut Staatsanwaltschaft eingeräumt.

Am Ostersonntag sind die beiden sieben und neun Jahre alten Kinder in der Wohnung in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) gefunden worden. Jetzt hat das Mannheimer Amtsgericht Haftbefehl gegen die Mutter erlassen. Die 43-Jährige stehe unter Mordverdacht, das bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Mannheim heute dem SWR. Die Frau wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Frau hielt Schusswaffe in der Hand, als Polizei Wohnung betrat

Der Präsident des Polizeipräsidiums Mannheim, Siegfried Kollmar, sagte dem SWR heute, die tatverdächtige Mutter der beiden Kinder habe eine Schusswaffe in der Hand gehalten, als die Polizei die Wohnung betrat. Daraufhin sei ein Spezialeinsatzkommando alarmiert worden. Unterdessen sei es aber den Polizeibeamten in der Wohnung gelungen, die Frau zu entwaffnen. Erst später habe sich herausgestellt, dass es sich um eine Schreckschusswaffe gehandelt habe, so Kollmar.

Frau teilte Polizei Hockenheim mit, sie habe "etwas Schlimmes" getan

Staatsanwaltschaft und Polizei teilten heute Mittag mit, der genaue Ablauf der Tat sei noch unklar. Die 43-Jährige sei am Ostersonntag noch am Tatort festgenommen worden. Sie hatte sich demnach zuvor schriftlich bei der Polizei in Hockenheim gemeldet und angegeben, "etwas Schlimmes" getan zu haben. Bei der Durchsuchung der Wohnung der Frau entdeckten Polizeibeamte dann die leblosen Kinder.

Hockenheimer Rathauschef Zeitler "zutiefst betroffen"

Der Oberbürgermeister von Hockenheim, Marcus Zeitler (CDU), teilte auf SWR-Anfrage mit, der Tod der beiden Kinder "hier in unserer Nachbarschaft" mache ihn nicht nur als Rathauschef, sondern auch als Vater "zutiefst betroffen."

Trauer in Hockenheim nach dem Fund von zwei toten Kindern in einer Wohnung SWR

"Wir alle stehen unter Schock. Meine Gedanken und Gebete sind bei den beiden jungen Seelen, die viel zu früh aus dem Leben gerissen wurden, aber auch bei den Angehörigen, die mit diesem schrecklichen Verlust leben müssen."

Obduktion der Leichen am Dienstag

Die Staatsanwaltschaft äußerte sich noch nicht dazu, wie die Kinder getötet wurden. Dazu soll eine Obduktion im Laufe des Tages weitere Erkenntnisse bringen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Unklar ist bislang auch, wo der Vater der Kinder zur Tatzeit war. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelt es sich bei den Opfern um Brüder. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei ermitteln weiter.

Experte: Kindstötungen werden mehrheitlich von Müttern begangen

Bei Kindstötungen sind mehrheitlich Mütter die Täter, das teilte Harald Dressing, Leiter der Forensischen Psychiatrie am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim (ZI) der dpa mit. "Dieser Bereich der Gewaltkriminalität ist der einzige, in dem Frauen die Mehrzahl der Täter stellen", so Dressing. Etwa drei Viertel der Fälle seien Müttern zuzuordnen, und ungefähr zehn Prozent Vätern, der Rest sonstigen Personen. Mit Blick auf den Fall in Hockenheim sagte Dressing, dass solche Fälle sehr selten seien. Nach ganz grober Schätzung auf der Basis von Hochrechnungen europäischer und US-amerikanischer Studien gibt es je nach Land ein bis zwei Fälle von Kindstötungen auf 100.000 Kinder im Jahr.