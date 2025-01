Die Vesperkirche unterstützt Menschen in Not. 800 Ehrenamtliche sorgen ab Sonntag dafür, dass bedürftige Menschen vier Wochen einen Ort haben, an dem sie sich willkommen fühlen.

Zum 28. Mal organisiert die evangelische Kirche Mannheim alljährliche Vesperkirche in der CityKirche Konkordien. Ab Sonntag gibt es vier Wochen lang täglich von 11-15 Uhr ein warmes Essen, Beratungsangebote und ein vielseitiges Programm , finanziert durch Spenden.

Mannheimer Vesperkirche: Eröffnung am 12. Januar

Am Eröffnungstag wird es einen Gottesdienst geben und im Anschluss Szegediner Gulasch und Krauteintopf. Um die 60 ehrenamtliche Helferinnen werden am laut Anne Ressel vom Leitungsteam der CityKirche Konkordien am ersten Tag im Einsatz sein. Man rechne am Starttag erfahrungsgemäß mit 450 bis 500 Besucherinnen und Besuchern. Bis zum Ende der Vesperkirche am 9. Februar sollten es noch deutlich mehr werden. Bei der letzten Ausgabe in 2024 waren es durchschnittlich 600 Besuchende täglich. Die Organisatoren erwarten einen ähnlichen Andrang in diesem Jahr.

CityKirche Konkordien: Seit dem Umbau 2024 gibt es keine Sitzbänke mehr und der Boden wurde begradigt. Jetzt bietet sie mehr Platz und ist flexibler nutzbar. SWR Quelle SWR

Mannheim: Steigende Zahl bedürftiger Menschen

Die Vesperkirche ist kein Geheimtipp mehr und wird zunehmend bekannter, das führe auch zu steigenden Besucherzahlen - passend zur Anzahl der Bedürftigen in Mannheim generell, sagt Michael Graf, der Direktor des Diakonischen Werks Mannheim und verweist auf den diesjährigen Sozialatlas der Stadt Mannheim. Dieser beschreibt auf knapp 250 Seiten die Entwicklungen in den Mannheimer Stadttteilen und enthält unter anderem Daten zum Bezug von Sozialleistungen.

Mannheimer Vesperkirche: Medizinische Versorgung wird immer wichtiger

Man beobachte außerdem, dass immer mehr Menschen kämen, die offensichtlich lange Zeit nicht medizinisch versorgt wurden, erklärt Anne Ressel vom Leitungsteam Citykirche Konkordien. Gerade bei Krankheiten wie Diabetes sei das fatal, weil je nach Stadium der Krankheit eine regelmäßige Behandlung und Versorgung zwingend notwendig sei. Zusätzlich zur warmen Mahlzeit gehört seit Jahren auch ein kostenloses Beratungsangebot zur Vesperkirche. Auch hier sei der Bedarf in den vergangenen Jahren enorm gestiegen.

Leute, es gibt Armut. Wir müssen damit umgehen und zwar so, dass Menschen weniger bedrängt und bedrückt sind.

Vesperkirche-Motto 2025: Menschenskind!

Die Vesperkirche hat jedes Jahr ein anderes Motto. In diesem Jahr lautet es "Menschenskind!". Zum einen gehe es um Zuwendung und darum, in Not geratene Menschen mit entsprechenden Angeboten vier Wochen lang Kraft zu geben und "aufzupäppeln", sagt der Dekan der evangelischen Kirche Mannheim Ralph Hartmann. Dazu gehöre warmes Essen genau so wie die Seelsorge und die Beratung. Das Motto sei aber auch ein verärgerter Ausruf und eine politische Botschaft, betont Hartmann. Durch die allgemeinen Kostensteigerungen und Wohnungsknappheit sei die Lage für viele Menschen problematisch. Man wolle auch darauf aufmerksam machen und Solidarität zeigen.



Mannheim: 800 Ehrenamtliche im Einsatz

Wie jedes Jahr wird die mobile Arztpraxis der Johanniter vor Ort sein, ebenso der Drogenverein und die Wohnungs-Notfallberatung, außerdem zwei Sozialarbeiterinnen bzw. Sozialarbeiter. Neu in diesem Jahr: Beratung speziell für Frauen, Fragen rund ums Bürgergeld, zu Migration und auch eine psychologische Beratung. Das Ganze sei ohne die Hilfe der Ehrenamtlichen nicht möglich, betonen alle Organisatoren. Auch in diesem Jahr gab es wieder 140 Neuanmeldungen. An ehrenamtlichen Helferinnen mangele es der Vesperkirche nicht, aber es ändere leider nichts an dem wachsenden Problem.