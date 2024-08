Ein Schwertransport ist in der Nacht auf Dienstag am Walldorfer Kreuz in einer Baustelle hängengeblieben. Die Fahrbahn musste in Richtung Heilbronn stundenlang gesperrt werden.

Ein Lkw, der mit einem Großbagger beladen war, hat sich am frühen Dienstagmorgen in einer Baustelle am Walldorfer Kreuz (Rhein-Neckar-Kreis) festgefahren. Er strandete kurz vor 2 Uhr in der Überleitung von der A5 auf die A6. Das Fahrzeug war zu breit für die Fahrbahn, so die Polizei. Fahrbahn zu eng für Schwertransport Laut Polizei hatte sich der Schwertransport auf der 3,50 Meter schmalen Fahrbahn verkeilt. Der Transporter selbst war gut vier Meter breit. Deshalb steckte er kurz darauf zwischen den Beton-Gleitwänden fest und konnte weder vor noch zurück fahren. Aufwändige Bergung des Lkw Die Bergung des Lkw dauerte laut Polizei rund sieben Stunden. Dafür mussten die Teile der Betonwände vor dem Lkw umgesetzt werden. Jedes davon wiegt etwa eine Tonne. Währenddessen musste die Autobahn voll gesperrt werden. Erst um 9 Uhr war die Fahrbahn in Richtung Heilbronn wieder frei. Eigentlich sollte der Schwertransport bis Sinsheim fahren. Weil er aber tagsüber nicht fahren darf, musste er zunächst an der Rastätte Kraichgau anhalten.