Mann in Schönau mit Messer angegriffen

In Schönau (Rhein-Neckar-Kreis) soll ein Mann seinen Nachbarn mit einem Messer schwer verletzt haben. Die Ermittler gehen von versuchtem Mord aus.

In Schönau (Rhein-Neckar-Kreis) soll ein Mann seinen Nachbarn mit einem Messer schwer verletzt haben. Laut Polizei hat der 26-Jährige dem 67 Jahre alten Mann in die Brust gestochen. Das Opfer sei außer Lebensgefahr. Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen von versuchtem Mord aus.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, soll der 26-Jährige seinen Nachbarn bereits am Samstag im gemeinsamen Kellerräumen des Hauses angegriffen haben. Das schwer verletzte Opfer konnte noch in seine Wohnung flüchten. Angehörige riefen dann die Polizei und der Mann kam ins Krankenhaus, so Polizei und Staatsanwaltschaft.

26-Jähriger soll an einer psychischen Erkrankung leiden

Der Verdächtige ließ sich laut Polizei widerstandslos festnehmen. Sein Motiv war zunächst unklar. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Mann möglicherweise an einer psychischen Erkrankung leidet. Das Amtsgericht Heidelberg ordnete eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.