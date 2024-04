Am Samstag startet der Maimarkt in Mannheim. Mehr als 1.100 Aussteller präsentieren ihre Waren und Dienstleistungen. Der SWR ist wieder mit seinem Gläsernen Studio dabei.

Bummeln, schauen, genießen - das geht ab kommenden Samstag (27. April) wieder auf dem Mannheimer Maimarkt. Mehr als 1.100 Aussteller laden in diesem Jahr in 41 Hallen zum Entdecken und Ausprobieren ein. Nach Angaben der Organisatoren ist es die größte Verbrauchermesse Deutschlands.

Die typischen weißen Zelte sind aufgebaut. Am Montag haben die Aussteller damit begonnen, ihre Stände aufzubauen und vorzubereiten.

Mannheimer Maimarkt: Nachhaltigkeit, Energie und Haustiere

Modernisieren, Nachhaltigkeit und Energie - das sind die zentrale Themen auf dem Maimarkt in diesem Jahr. Das Thema Nachhaltigkeit spielt in vielen Hallen eine Rolle - zum Beispiel bei Haushaltsgeräten, Mobilität oder dem Hausbau. Auch der SWR ist mit seinem Gläsernen Studio wieder auf dem Maimarkt dabei. Die Besucherinnen und Besucher können sehen, wie Programm gemacht wird. Auch auf der Bühne wird einiges geboten. Von dort wird auch das Maimarkt-Radio live gesendet.

Im Gläsernen Studio des SWR auf dem Mannheimer Maimarkt wird das Programm von journalistischen Volos und Azubis gestaltet. SWR

Viele Neuheiten in Maimarkt-Hallen

Auf dem Maimarkt gibt es neben Mitmachaktionen auch viele Neuheiten zu sehen - wie zum Beispiel einen Toilettenpapierhalter mit Befeuchtungsfunktion. Auch Beratungsangebote aus den Bereichen Medizin, Berufsorientierung oder das Verhalten in Notfällen stehen auf dem Programm. Neben den Rettungsdiensten wird auch die Polizei auf dem Maimarkt präsent sein. Wer wissen will, wie es sich anfühlt, in einer Gefängniszelle zu sein, kann sich in einer nachgebauten Zelle der Justizvollzugsanstalt (JVA) Mannheim kurz einschließen lassen.

Die typischen weißen Zelten stehen schon einige Zeit vor dem Beginn des Mannheimer Maimarkts. SWR

Neu ist die Sonderschau "Unser Heimtier" - eine Halle, in der es nur um Haustiere geht. Neben Tipps zu passender Ernährung und Unterhaltung für Vierbeiner gibt es auch einen Hundeparcours. Den dürfen nicht nur Profis, sondern auch die Hunde der Besucherinnen und Besucher nutzen.

Maimarkt-Turnier wird 60 Jahre alt

Eine weitere Besonderheit in diesem Jahr: Das Maimarkt-Turnier wird 60 Jahre alt. Auch dieses Jahr können bei den großen Reitturnieren wie der Badenia und dem Longines EFF Nationenpreis hochkarätige Reiterinnen und Reiter ihr Können beweisen.

Der Mannheimer Maimarkt öffnet am 27. April seine Tore. Bis zum 7. Mai ist das Gelände täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.