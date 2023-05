"Fokus auf das Regionale, das macht uns aus", sagt SWR-Intendant Kai Gniffke bei seinem Besuch auf dem Mannheimer Maimarkt. Der SWR wolle regionale Themen zukunftsfähig machen.

Auf der Bühne des Gläsernen Studios auf dem Mannheimer Maimarkt betonte der Intendant des Südwestrundfunks (SWR) Kai Gniffke die Wichtigkeit regionaler Themen. Diese wolle der SWR weiter stärken: "Weil wir hier zuhause sind. Weil wir in Mannheim, in Stuttgart, in Trier, in Koblenz zuhause sind." Gegenüber Techkonzernen wie Google habe man einen 'Heimvorteil': Indem man vor Ort bei den Menschen sei und Geschichten aus der Region erzähle. "Google weiß - vielleicht noch genauer als wir - was die Menschen in Mannheim tun", sagte Gniffke. "Aber wir wissen, warum sie es tun."

Fokus auf das Regionale, das macht uns aus.

SWR-Neubau in Mannheim wird zeitgemäßer

Bei seinem Besuch wies der Intendant erneut auf die besondere Stellung des SWR-Studios Mannheim-Ludwigshafen hin: Es sei "das Einzige, was über Landesgrenzen hinweggeht, das wirklich die Großregion zusammenfasst." Im neu gebauten Funkhaus in Mannheim-Neckarstadt, das der Intendant am Nachmittag besichtigte, solle gerade dafür Platz sein. Der Neubau am Neckarufer ist zwar kleiner als das derzeitige Studio in der Wilhelm-Varnholt-Allee, dafür sei die Raumaufteilung im neuen Gebäude auf zeitgemäße, multimediale Produktion ausgelegt.

Das Studio Mannheim-Ludwigshafen ist ein ganz besonderes Studio für den SWR.

SWR-Intendant Kai Gniffke (l.) zu Besuch im Gläsernen Studio auf dem Maimarkt in Mannheim bei Moderator Leon Vucemilovic. SWR

Zeitgemäße Regionalität im Öffentlichen Rechtlichen Rundfunk

Der regionale Fokus soll auch online weiter ausgebaut werden, sagte der Intendant im Gespräch. Zum Beispiel mit regionalen Dokumentationen oder Serien in der ARD-Mediathek. Für Gniffke sei entscheidend, dass der SWR überall dort, wo Menschen Medieninhalte suchen, mit regionalen Geschichten präsent ist: