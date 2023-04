„Der SWR lebt den Südwesten. Mit unserem Programm wollen wir den Menschen ein Stück Heimat geben. Wir sind vor Ort, zeigen, was passiert und wollen immer wieder überraschen. Das machen wir als Sender für alle Menschen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.“

Prof. Dr. Kai Gniffke, Intendant des Südwestrundfunks (SWR). © SWR/Patricia Neligan SWR Patricia Neligan

Der Intendant leitet den Südwestrundfunk und vertritt ihn nach außen. Er trägt die Gesamtverantwortung für den Betrieb und die Programmgestaltung. Die Mitarbeitenden der Direktion unterstützen den Intendanten bei seinen zahlreichen Zuständigkeiten, wozu auch Aufgaben in der ARD sowie medienstrategische Fragen gehören. Prof. Dr. Kai Gniffke sorgt zusammen mit sieben Direktor:innen dafür, dass der SWR seiner wichtigen journalistischen Rolle für den Südwesten nachkommt.

Amtsbedingte Funktionen und Tätigkeiten

Mitglied Aufsichtsrats Sportrechte und Marketing-AgenturGmbH (unentgeltlich)

Vorsitzender Gesellschafterversammlung ARTE Deutschland TV GmbH (unentgeltlich)

Mitglied Kuratorium Deutsche Radiophilharmonie (unentgeltlich)

Mitglied Kuratorium MedienKompetenz Forum Südwest (unentgeltlich)

Vorsitzender Kuratorium Villa Musica Rheinland-Pfalz (unentgeltlich)

Mitglied Aufsichtsrat Bavaria Film GmbH (stv. Vorsitzender, Aufwandsentschädigung mtl. 1000 €; der Intendant spendet die Einkünfte aus seiner Arbeit innerhalb des Aufsichtsrates für gemeinnützige Zwecke bzw. für vom SWR unterstützte Hilfsprojekte wie ARD-Hochwasserhilfe, Herzenssache, Reporter ohne Grenzen, ARD-Ukrainehilfe)

Mitglied Gesellschafterversammlung Popakademie Baden-Württemberg (unentgeltlich)

Mitglied Kuratorium Schwetzinger SWR Festspiele (unentgeltlich)

Mitglied Vorstand Stiftung Hans Bausch Mediapreis SWR (unentgeltlich)

Mitglied Kuratorium Institut für Medien- und Kommunikationspolitik (unentgeltlich)

Mitglied Kuratorium #UseTheNews, dpa (unentgeltlich)

Mitglied Kuratorium Landesmuseum Baden-Württemberg (unentgeltlich)

Mitglied Kuratorium Kulturstiftung Festspielhaus Baden-Baden (unentgeltlich)

Mitglied Jury Roland-Filmpreis (unentgeltlich)

Honorarprofessur Hochschule Mittweida (unentgeltlich)

Biografische Angaben

1960 geboren in Frankfurt am Main

1992 Promotion zum Dr. phil. nach Studium der Politikwissenschaft, Soziologie und des Öffentlichen Rechts

1992 – 1995 Reporter und Schlussredakteur der SWF Fernsehnachrichten in Mainz

1995 – 1999 Landespolitischer Korrespondent des SWF in Rheinland-Pfalz

1999 – 2003 Redaktionsleiter von ARD-aktuell beim SWR in Mainz

2003 – 2005 Zweiter Chefredakteur ARD-aktuell in Hamburg

2006 – 2019 Erster Chefredakteur ARD-aktuell in Hamburg

2019 Bestellung zum Honorarprofessor für „Journalismus in der digitalen Transformation“ der Hochschule Mittweida, Sachsen

seit September 2019 Intendant des SWR

seit Januar 2023 ARD-Vorsitzender

Zur Person

Kai Gniffke wurde am 20. November 1960 in Frankfurt am Main geboren. Das Studium der Politikwissenschaft, Soziologie und des Öffentliches Rechts schloss er 1992 mit der Promotion zum Dr. phil. ab. Als Reporter und Schlussredakteur arbeitete er bei den Fernsehnachrichten des SWF in Mainz und ab 1995 als Landespolitischer Korrespondent. 1999 übernahm er die Leitung der Redaktion ARD-aktuell beim SWR in Rheinland-Pfalz. Von 2003 bis 2005 war er Zweiter Chefredakteur ARD-aktuell. Von 2006 bis 2019 verantwortete er als Erster Chefredakteur ARD-aktuell unter anderem die Tagesschau, Tagesthemen und tagesschau.de. Die Hochschule Mittweida bestellte Kai Gniffke 2019 zum Honorarprofessor für „Journalismus in der digitalen Transformation“. Seit September 2019 ist er Intendant des Südwestrundfunks.

2007 erhielt Kai Gniffke den Grimme Online Award für seine Autorenschaft im Tagesschau-Blog. 2018 vertrat er die ARD in der „High Level Expert Group on Fake News“ der EU-Kommission.

Weitere Mitglieder der Geschäftsleitung

Stefanie Schneider – Landessenderdirektorin BW

Ulla Fiebig – Landessenderdirektorin RP

Dr. Alexandra Köth und Dr. Frauke Pieper – Juristische Direktorinnen

Thomas Dauser – Chef Innovationsmanagement und Digitale Transformation

Jan Büttner – Verwaltungsdirektor

Michael Eberhard – Direktor Technik und Produktion

Clemens Bratzler – Programmdirektor Information, Sport, Film, Service & Unterhaltung

Anke Mai – Programmdirektorin Kultur, Wissen, Junge Formate