"Es sind sehr bewegte Zeiten, in denen wir leben, mit vielen Veränderungen, Unsicherheiten und einer gewissen Unübersichtlichkeit. Aufgabe des SWR Rheinland-Pfalz ist es deshalb umso mehr, den Menschen hier im Land ein verlässlicher und vertrauenswürdiger Partner zu sein – mit kompetenter und ausgewogener Berichterstattung, mit nützlichen und unterhaltenden Angeboten und das mit einem starken regionalen Fokus. Damit wir die Menschen mit unseren Inhalten erreichen und für sie relevant bleiben, werden wir noch intensiver an Formaten fürs Netz arbeiten und die linearen Programme ihren Stärken entsprechend weiterentwickeln. Und nicht zuletzt geht es um die Stärkung des lebendigen Medienstandorts Mainz.“

Landessenderdirektorin Rheinland-Pfalz Ulla Fiebig ©SWR/Thomas Ernst SWR Thomas Ernst

In der Landessenderdirektion Rheinland-Pfalz entstehen alle Inhalte für Fernsehen, Hörfunk, Online und Social Media aus und für Rheinland-Pfalz. Dazu gehören ebenso die Regionalstudios, wie auch die Programme von SWR1 Rheinland-Pfalz und SWR4 Rheinland-Pfalz. Die Direktion verantwortet die multimediale Berichterstattung von SWR Aktuell aus Rheinland-Pfalz, sowie den Videotext für den gesamten SWR. Zudem entstehen in Mainz zahlreiche Fernsehmagazine und filmische Formate.

Biografische Angaben

1974 geboren in Wermsdorf (Sachsen)

1992 – 1994 Volontariat bei der Heilbronner Stimme/Radio Regional

1994 – 1997 Freie Mitarbeit bei Radio Regional

1997 – 1999 Freie Mitarbeit in der Weltnachrichtenredaktion Hitradio FFH

1995 – 2001 Studium der Rechtswissenschaften, Abschluss: 1. juristisches Staatsexamen an der Uni Heidelberg

1999 – 2007 Reporterin/Redakteurin der Nachrichtenredaktion Fernsehen „Rheinland-Pfalz aktuell“ beim SWR in Mainz

2007 – 2008 Reporterin/Redakteurin Fernsehen für „ARD-aktuell“ in Mainz

2008 – 2011 stellvertretende ARD-Sprecherin und Referentin der ARD-Pressestelle/ARD-Referat in der Zeit des SWR Vorsitzes in Stuttgart

2011 – 2013 Fernseh-Korrespondentin des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin

2013 – 2016 Abteilungsleiterin der Strategischen Unternehmensentwicklung des SWR in Stuttgart

2016 – bis 2018 Fernseh-Korrespondentin des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin

2018 – 2021 Leitung Pressestelle des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Berlin

seit Februar 2022 Landessenderdirektorin Rheinland-Pfalz des SWR



Zur Person

Weitere Mitglieder der Geschäftsleitung

Prof. Dr. Kai Gniffke – Intendant

Stefanie Schneider – Landessenderdirektorin BW

Dr. Alexandra Köth und Dr. Katrin Neukamm – Juristische Direktorinnen

Thomas Dauser – Chef Innovationsmanagement und Digitale Transformation

Jan Büttner – Verwaltungsdirektor

Michael Eberhard – Direktor Technik und Produktion

Clemens Bratzler – Programmdirektor Information, Sport, Film, Service & Unterhaltung

Anke Mai – Programmdirektorin Kultur, Wissen, Junge Formate